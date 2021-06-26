Идея Бориса Джонсона, по распоряжению которого британский эсминец понесла нелёгкая в российские территориальные воды, что Лондон не признаёт принадлежности Крыма России, поэтому, полагая его Украиной, британские корабли будут ходить, где хотят, чрезвычайно богата на последствия. Скажем, Великобритания может не признавать Россией Заполярье и её корабли, в том числе военные, станут пытаться проходить Северным морским путём когда и куда хотят, не спрося хозяев. То же самое с Курилами. Признают их англичане Японией и попытаются там шастать. Опять же, Мурманск, Архангельск, Камчатка, Владивосток, Сахалин…

Мало ли у нас морей? Мало у англичан наглости, что ли? Ну, да, бывали в наших отношениях и хорошие времена — преимущественно, когда Лондону было очень и очень кисло, как во Вторую Мировую войну. Тогда мы сразу становились союзниками. Но как только война закончилась… И тут Борис Джонсон ничем от Уинстона Черчилля или Бенджамина Дизраели не отличается. Да и ни от кого из своих предшественников не отличается. Нормальные отношения с любой западной державой, в том числе находящейся в состоянии глубокого и необратимого упадка, как Великобритания, дело ситуационное и сугубо временное.

Пока зубы в яремную вену не сможет запустить — как бы дружим. Общаемся по протоколу, ходим друг к другу на светские рауты и соблюдаем политес. Как только сможет — чистый граф Дракула, вампир и душегубец, а не страна леди и джентльменов. Имеет смысл не верить ни одному слову, спиной не поворачиваться, ждать исключительно и только гадостей и провокаций, по части которых Лондону нет равных, хотя и действует он теперь с большой оглядкой на Вашингтон. Ну, там тоже сволочи ещё те засели. Хотя с другой стороны, чего ради от шакала ждать хороших манер? Шакал следует по пятам за тигром, шакалит. Ещё Киплинг эту ситуацию описал.

Интересно, конечно, что сделала бы Англия, если бы её эсминец просто потопили, до чего было не так уж далеко? Не случайно Джонсон утверждал, что никаких стрельб по курсу этого корабля не велось и бомбометания тоже не было. А то ему ой, как много вопросов будет в парламенте задано… Врёт, конечно, как сивый мерин. Но это для британского премьера нормальная ситуация. Когда, кто из них, с какой стати и кому правду говорил? Не тот расклад. Демократия вообще не предполагает особой искренности. Да и с элементарными приличиями там плохо. Впрочем, наше ли это дело? Признают они там у себя Крым частью России, не признают…

Держатся пускай от него подальше, и всё. А то земля в Крыму дорогая. И так там англичан лежит, со времён Крымской войны, несколько десятков тысяч. Как и французов, турок и итальянцев. А ведь ещё и немцев немеряно, с Великой Отечественной войны позакопано. И изрядно разного народу с Первой Мировой. Сколько можно под их могилы свою территорию отводить? Что у нас там, коллективный интернациональный некрополь, что ли? Да и кораблей военных на дне у берегов Крыма столько… Эсминцем больше, эсминцем меньше. Моряков их, конечно, жаль. Подневольные, в общем, люди. Но жалко — не жалко, а на корм рыбам, если что, их пустят. Если Джонсон так уж этого хочет…