{ 12 июня 2021 }

Нашествие ковида отменило «Нашествие-2021»

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Тревожные новости для российских фестивалей и форумов. Крупнейший в стране фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом — «Нашествие» — перенесен из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Нашествие» ожидалось в июле-августе, но Роспотребнадзор Московской области тщательно подошел к вопросам безопасности, учел невысокую способность целевой аудитории «Нашествия» к дисциплине и вынес самое суровое из решений — перенести аж на следующий год. Все серьезно, и 25 июня уже запустят автоматизированный сервис по возврату и переоформлению билетов.

В прошлом году фестиваль тоже переносили. Правда, потом с 24 по 26 июля все-таки провели в онлайне. Будет ли подобное этим летом — пока неизвестно. Если исходить из логики и атмосферы, то скорее нет, чем да.

И хоть на других фестивалях страны выполнять санитарные требования будет на порядок проще — звонок тревожный. Ежедневное число заболевших снова усердно растет, делать прививки или хотя бы массово носить маски россияне так и не научились, поэтому отказ от «Нашествия» может стать лишь первым звеном в череде отмен.

НЕВМИНКУЛЬТ


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