{ 12 июня 2021 }

«Открытая коллекция» старого кино – учебник истории России и киноискусства

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Портал «Культура. РФ» продолжает интенсивно наполняться интересным контентом. Один из свежих проектов — «Открытая коллекция»: благодаря сотрудничеству с Госфильмфондом на портале каждый месяц размещают более 20 редких фильмов.

С марта по июнь опубликовано уже около 70 кинокартин, и каждая месячная подборка тщательно прорабатывается. В марте выложили 25 образцов жанрового кино, с акцентом на тематику Великой Отечественной войны. В апреле тематическая амплитуда позволила порадовать такими разными лентами, как «Уход великого старца» (1912) о последнем этапе жизни Льва Толстого и «Космическим рейсом» — первым советским научно-фантастическим фильмом об исследовании космоса (который консультировал еще сам Циолковский).

В майской подборке впечатляют «Три песни о Ленине», документальный «Афганистан» и фильм «Трое» по сценарию, на секундочку, Владимира Маяковского.

Все эти ленты — живой учебник не только истории всей страны, но и самого кино — на том этапе его развития, который многими сейчас позабыт. Здорово, если начинающие создатели видеоконтента решат впитать в себя опыт первопроходцев киносферы. Впрочем, судя по качеству профессионального современного кино, основательно засесть на портале Культура. РФ с тегом «Открытая коллекция» — не помешает и большинству наших успешных киноделов.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Единый учебник истории

    2. Единый учебник истории

    В учебниках крупнейшего игрока рынка издательства «Просвещение», как и в учебниках «Дрофы» и «Русского слова» Сталинградской битве уделено мало места в учебниках всеобщей, а не отечественной истории. Сталинградская битва упоминается в них как коренной перелом в войне, но основная задача [Читать...]


  2. «Ночь кино» в РГБ

    3. «Ночь кино» в РГБ

    24 августа в рамках проходящей уже в четвёртый раз всероссийской акции «Ночь кино» Российская государственная библиотека совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского подготовила увлекательную и разнообразную программу мероприятий на любой вкус. Программа 18:00-19:00 Открытие «Ночи кино». Лекция [Читать...]


  3. Последняя серия «Игры престолов» получила высший рейтинг в истории

    4. Последняя серия «Игры престолов» получила высший рейтинг в истории

    Последний эпизод «Игры престолов» — «Битва бастардов» — вошел в историю сериальных рейтингов. Серия получила оценку в 10 из 10 на портале о кино International Movie Database. Ее оценили в общей сложности почти 89 тыс. человек.Таким образом, «Битва [Читать...]


  4. Золотая коллекция

    5. Золотая коллекция

    В столичном кинотеатре “Художественный” с большим успехом проходит фестиваль документального кино “Окно в Россию. Золотая коллекция”. Его организаторами выступили ГУП “Московского кино”, Гильдия неигрового кино и телевидения, Российский государственный архив кинофотодокументов (г.Красногорск) и АНО “Эковидеофильм”. Уже прошли две [Читать...]


  5. Война историков

    6. Война историков

    Вечная история с учебниками истории снова всплыла на послании президента. Вряд ли у президента есть библиотека школьных учебников. Кто-то принёс ему учебник по всемирной истории и сказал, что это основной учебник, где нет о Сталинградской битве. Хотя очевидно, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»