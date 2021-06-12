«Открытая коллекция» старого кино – учебник истории России и киноискусства

Портал «Культура. РФ» продолжает интенсивно наполняться интересным контентом. Один из свежих проектов — «Открытая коллекция»: благодаря сотрудничеству с Госфильмфондом на портале каждый месяц размещают более 20 редких фильмов.

С марта по июнь опубликовано уже около 70 кинокартин, и каждая месячная подборка тщательно прорабатывается. В марте выложили 25 образцов жанрового кино, с акцентом на тематику Великой Отечественной войны. В апреле тематическая амплитуда позволила порадовать такими разными лентами, как «Уход великого старца» (1912) о последнем этапе жизни Льва Толстого и «Космическим рейсом» — первым советским научно-фантастическим фильмом об исследовании космоса (который консультировал еще сам Циолковский).

В майской подборке впечатляют «Три песни о Ленине», документальный «Афганистан» и фильм «Трое» по сценарию, на секундочку, Владимира Маяковского.

Все эти ленты — живой учебник не только истории всей страны, но и самого кино — на том этапе его развития, который многими сейчас позабыт. Здорово, если начинающие создатели видеоконтента решат впитать в себя опыт первопроходцев киносферы. Впрочем, судя по качеству профессионального современного кино, основательно засесть на портале Культура. РФ с тегом «Открытая коллекция» — не помешает и большинству наших успешных киноделов.