В учебниках крупнейшего игрока рынка издательства «Просвещение», как и в учебниках «Дрофы» и «Русского слова» Сталинградской битве уделено мало места в учебниках всеобщей, а не отечественной истории. Сталинградская битва упоминается в них как коренной перелом в войне, но основная задача этих учебников — познакомить с общей картиной Второй Мировой, а только не с ВОВ.

Странно читать, что поручение президента создать единый учебник истории якобы не выполнено. Оно выполнено ещё восемь лет назад, когда при участии того же Мединского была создана концепция изучения отечественной истории. В соответствии с этой концепцией пишутся учебники и пособия. Они между собой мало чем отличаются.

Пресс-служба РВИО пишет: «Если в учебниках будет упор на открытие Второго фронта в ущерб даже упоминания Сталинградской битве — это крайне опасно для будущего страны». Предлагаете подробно изучать Сталинградскую битву четыре раза (два раза в 9 классе и два раза в старшей школе)? Школьники умственно отсталые? Есть учебники отечественной истории, есть всеобщей (всемирной) — это разделение было ещё в советское время.

Просто кое-кто пользуется доступом к президенту, чтобы продвинуть свой учебник на рынок. Вместо инновационных подходов в образовании этот кое-кто делает упор на очернении конкурентов и старой пластинке о предателях в издательствах и министерствах.