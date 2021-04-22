{ 22 апреля 2021 }

Рубрики: [Telegram]  
Метки: ,

В учебниках крупнейшего игрока рынка издательства «Просвещение», как и в учебниках «Дрофы» и «Русского слова» Сталинградской битве уделено мало места в учебниках всеобщей, а не отечественной истории. Сталинградская битва упоминается в них как коренной перелом в войне, но основная задача этих учебников — познакомить с общей картиной Второй Мировой, а только не с ВОВ.

Странно читать, что поручение президента создать единый учебник истории якобы не выполнено. Оно выполнено ещё восемь лет назад, когда при участии того же Мединского была создана концепция изучения отечественной истории. В соответствии с этой концепцией пишутся учебники и пособия. Они между собой мало чем отличаются.

Пресс-служба РВИО пишет: «Если в учебниках будет упор на открытие Второго фронта в ущерб даже упоминания Сталинградской битве — это крайне опасно для будущего страны». Предлагаете подробно изучать Сталинградскую битву четыре раза (два раза в 9 классе и два раза в старшей школе)? Школьники умственно отсталые? Есть учебники отечественной истории, есть всеобщей (всемирной) — это разделение было ещё в советское время.

Просто кое-кто пользуется доступом к президенту, чтобы продвинуть свой учебник на рынок. Вместо инновационных подходов в образовании этот кое-кто делает упор на очернении конкурентов и старой пластинке о предателях в издательствах и министерствах.

Методичка


Похожие посты:


  1. Война историков

    2. Война историков

    Вечная история с учебниками истории снова всплыла на послании президента. Вряд ли у президента есть библиотека школьных учебников. Кто-то принёс ему учебник по всемирной истории и сказал, что это основной учебник, где нет о Сталинградской битве. Хотя очевидно, [Читать...]


  2. Севастополь

    3. Севастополь

    Судя по новостям, именно сейчас в Севастополе – впервые с октября 1993 года – происходит восстание нашего народа. Традиционная российская “дома надо сидеть и не допускать проявлений экстремизма” власть отстранена или блокирована. А Владимиру Владимировичу Путину предстоит определяться: [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»