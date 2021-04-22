Тот самый случай

Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, именно тот человек, который в огромной мере отвечает за нынешнее состояние отношений Польши и России, не говоря уже о санкциях против нашей страны, которые он в США координировал. Причём нами он занимается предметно, конкретно и более чем эффективно уже более четверти века. И, надо отдать ему должное, добился многого. По той же Польше, из государственной элиты которой вычищены все, кто был несогласен с превращением этой страны в плацдарм новой холодной (а в случае обострения ситуации обычной, а то и ядерной) войны против Москвы видно. Умел и умеет человек работать. Причём при всех администрациях. Республиканцы, демократы — ему всегда было всё равно. Профессионалы всем нужны.

Мы встретились впервые 20 лет назад, в Вашингтоне, когда решались вопросы, связанные с организацией визита президента Буша-младшего в Россию, состоявшегося в 2002 году. Автор тогда как раз только что стал президентом Российского еврейского конгресса, отношения с Соединёнными Штатами казались идеальными, Путин был первым, кто позвонил Бушу после теракта “9/11″, уровень связей в американском начальстве у автора зашкаливал, так что рекомендация согласовывать именно с Дэном Фридом возможность, место и время встречи с американским президентом представителей еврейской общины России, несколько удивила. Ну, что лезть в чужой монастырь со своим уставом…

Сказали, что надо встречаться с Дэном Фридом, встретились. Рекомендовал это Алекс (Санни) Вершбоу, который тогда как раз в Москве американским послом был и мы с ним были хорошо знакомы, обозначив именно Фрида, как главного теневого решалу по нашему региону в команде Кондолизы Райс, так и чего было кочевряжиться? Полетел, созвонились, встретились, и он действительно всё решил. Маленького роста, уже тогда с залысинами, теснившими остатки брюнетистых курчавых волос, с ядовитой хитринкой в прищуренных глазах худенький мужичок. Мимо пройдёшь, не заметишь. Взгляд только очень острый, а так — типичный мелкий коммивояжёр. Хотя явно себе на уме, просчитывает ситуацию быстро и держать с ним ухо надо востро.

Нас он сильно не любил уже тогда и вряд ли изменился по отношению к России теперь. Почему, Б-г весть. Может, наследственное это у него. Мало ли в Америке людей, предкам которых в Российской империи досталось. Да и после революции столько всякого произошло… Но разбираться в подробностях семейной истории Фридов, видит Г-дь, автору недосуг. Главное, в чём можно быть уверенным — это враг. Умный. Опасный. Опытный и со связями. И страну нашу он знает не понаслышке — бывал. В том же «Центре Карнеги» его пару раз приходилось встречать, в Москве, когда там Роуз Гётенмюллер командовала. Так что и сильные и слабые стороны современной России он знает, а уж что собой представляет наш «истеблишмент», знает просто отлично.

Так вот, недавнее интервью польской газете, насчёт того, почему вреден, опасен и должен непременно быть торпедирован «Северный поток — 2», которое он дал, продемонстрировав, как обычно, иезуитскую логику и обозначив некоторые моменты в отношениях с Германией, на которые Америка будет давить для того, чтобы в итоге всё-таки сорвать проект, подчёркивает, что там ещё далеко не всё ясно и успокаиваться по части того, что трубу вот-вот достроят, рано. Да, Ангела Меркель за то, чтобы газопровод был построен и введён в эксплуатацию. А Дэн Фрид против. И тут как в старом анекдоте про синагогу и юношу, который интересуется у раввина, чем она может быть ему полезна в жизни. Хорошего — ничего не сделает, отвечает раввин. Но нагадить… Тот самый случай.