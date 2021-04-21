Война историков

Вечная история с учебниками истории снова всплыла на послании президента. Вряд ли у президента есть библиотека школьных учебников. Кто-то принёс ему учебник по всемирной истории и сказал, что это основной учебник, где нет о Сталинградской битве. Хотя очевидно, что о Сталинградской битве написано в учебнике отечественной истории, а во всемирной о втором фронте, битвах в Африки и Азии.

Есть подозрение, кто это мог принести. Помощник президента Мединский написал недавно учебник. Чтобы учебник Мединского закупили в школы, ему надо дискредитировать другие учебники. Японские учебники бывший министр уже дискредитировал, попутно пойдя против официальной позиции России.

Долгая гражданская война авторов и издателей учебников истории продолжается.