Мединский заявил, что Путин имел в виду учебники истории, которые писались в 1990-е годы на иностранные гранты. Ранее Песков сказал, что не знает, о каком учебнике шла речь, министр Кравцов тоже не знает, а Мединский знает.

Мединский пытается указать, что этот учебник — издание 1995 года под авторством А.А. Кредера, которое было создано при участии фонда Сороса. Кредер умер ещё в 2000 году. Левая оппозиция критиковала учебник в 1990-х — эта тема из прошлого века. Потом были многочисленные публикации и выступления о том, что всё пропало, школьников учат не тому. Например, будущий сенатор Пушков в 2002 году обвинял авторов учебника всеобщей истории издательства «Просвещение» в том, что в нём мало об отечественной истории. Учебники этих авторов до сих пор издаются «Просвещением», то есть соответствуют новым стандартам. Пушков то ли нагонял патриотического страха, то ли выполнял заказ — в то время была попытка приватизировать «Просвещение».

Если именно Мединский принёс учебник Путину или посоветовал вставить фразу о них в послание, то это несколько опрометчиво. В последние годы на министерском уровне объявлялось о победе над неверными учебниками истории. Отвечал за эту победу, в том числе, Мединский. Теперь оказывается, что победы снова нет. Для победы надо ещё закупить учебники РВИО Мединского.