«Киплинг великий писатель был», — сказал Путин, а комментаторы принялись искать, кто Шерхан, а кто Табаки. Почему-то многие посчитали это был сугубо антизападный посыл.

Но не только. Киплинг — британский империалист. У него было стихотворение “Мировая с медведем”, где Медведь — это как бы Российская империя, с которой опасно заключать союзы. Есть стихотворение, которое не публиковали в СССР, “Россия пацифистам”, где Киплинг печалится из-за крушения Российской империи. Хотя как патриот Британской империи он был против империи Российской.

Высказывание Путина можно считать актом памяти принцу Филиппу, который чуть-чуть застал старую Британскую империю, и чья семья пострадала при крушении Российской империи. Но главное, что Киплинг имел взгляды, которые близки Путину — есть большие империи, которые между собой выясняют отношения в рамках большой игры. Россия конфликтует и переговаривается с США, а Украина или Белоруссия — это элемент торга, клетки на карте, куда ставятся фишечки. Судьбу клеток на карте решают на больших конференциях по типу Ялтинской.

Киплинг и его империя — враг России, но с этим врагом не западло общаться на равных, играть с ним. В отличие от Зеленского, на звонки которого можно даже не отвечать.