{ 23 августа 2019 }

«Ночь кино» в РГБ

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  

Ночь кино в РГБ

24 августа в рамках проходящей уже в четвёртый раз всероссийской акции «Ночь кино» Российская государственная библиотека совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского подготовила увлекательную и разнообразную программу мероприятий на любой вкус.

Программа

18:00-19:00

Открытие «Ночи кино». Лекция научного сотрудника Государственного музея В. В. Маяковского Галины Антиповой «Маяковский и американский кинематограф».

19:00-19:30

Директор Государственного музея Маяковского Алексей Викторович Лобов представит выставочный проект «Дочка». Сразу после этого в конференц-зале начнётся творческая встреча с создателями и участниками короткометражного научно-фантастического художественного фильма, основанного на рассказе Айзека Азимова. Главным героем фильма является «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов.

19:30—21:00

Демонстрация фильма «Забытое» (номинация «лучший фильм» главной российской кинопремии «Золотой орёл», кинофестиваля «Кинотавр» и многих других). Режиссёр Александр Королёв.

«Забытое» — драма о человеческих взаимоотношениях и любви, где главными героями стали люди с нарушением слуха. Несмотря на это, фильм Королёва — светлый и обнадёживающий, а история понятна и близка людям всего мира.

21:00-22:30

Завершит «Ночь кино» просмотр фильма «Тимур Новиков. Ноль объект» о феномене ленинградского культурного андерграунда 1980-х. В фильме использованы редкие архивные материалы и уникальные съёмки с участием Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро, Сергея «Африки» Бугаева, Виктора Цоя, Сергея Курёхина и других современников Тимура Новикова.

 

Погрузиться в атмосферу кинотворчества поможет выставка из фондов РГБ, посвящённая ранним годам отечественного кинематографа, открытая на протяжении всего вечера.

 

Место проведения: Российская государственная библиотека, главное здание, конференц-зал

Время: 24 августа 2019 года (18:00-22:30)

Вход: свободный

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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