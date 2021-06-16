{ 16 июня 2021 }

Послы России в США и США в России возвращаются в посольства

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Путин объявил об этом в начале пресс-конференции назвав проблему вопросом «технического характера». Фактически официально признав, что посол России уезжал в Москву в знак протеста против интервью Байдена, в котором тот назвал Путина «убийцей».

Первоначально посла отзывали в Москву для «проведения консультаций». Мария Захарова заявляла, что посол Антонов «проводит консультации глубинные, глубокие консультации с различными ветвями власти, законодателями, Совет Федерации, Госдума и другие ведомства». Нельзя предположить, что Байден грубо вмешался во внутренние дела России и призвал немедленно прекратить эти консультации. Значит, подтвердилось, что изначальная причина, названная МИДом, была выдуманной.

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