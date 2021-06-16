Послы России в США и США в России возвращаются в посольства

Британская порноактриса Саманта Бентли разделась возле посольства России в Лондоне в рамках акции протеста против запуска обезьян в космос. Как сообщает организация PETA, активисты недовольны программой Роскосмоса, в рамках которой четырех приматов готовят к выполнению настоящего космического полета [Читать...]

Не успели мы порадоваться сверхдержавному перемирию, как за считанные часы отношения России и США вновь превратились в американские горки. Ещë вечером (американским утром) Байден отзывал эсминцы из Черного моря, а уже с утра (в час, когда пиндосы спят) [Читать...]

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, [Читать...]

В китайских соцсетях обсуждают, какие территории России должны перейти Китаю. Об этом пишет бывший первый секретарь Посольства России в Пекине: «Антироссийские опусы в соцсетях китайские цензоры не блокируют, напротив, создается впечатление, что посты на «территориальную» тему настраивают таким [Читать...]

Вбрасываемая американской прессой идея о том, что в Женеве Байден пошлёт Путину «жёсткий сигнал», трогательна до предела. Нет, ну, понятно же, что главное для Байдена показать американцам, что он не Трамп. Вот, тот с Путиным жёсток не был, [Читать...]