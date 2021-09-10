Диагноз текущего момента

Итак: картина маслом, изображающая окружающий нас пейзаж, на сегодня выглядит так. Модернистская и постмодернистская современность, основанная на европейской культуре и промышленных технологиях (к которой относимся и мы с американцами, и те же японцы) ослабевает, сгнивает изнутри и рушится под гнётом некомпетентности, неадекватности и неспособности вести себя в соответствии с уровнем задач, стоящих перед странами, которые являются носителями этого типа цивилизации. Одни из них впадают в стагнацию, рецессию депрессию, экономическую, политическую и экологическую шизофрению. Другие кончают самоубийством, как Советский Союз или дрейфуют в этом же направлении, как Россия.

Наступает на них, отыгрывая позиции и захватывая плацдарм за плацдармом, патриархальный экстремизм, в первую очередь исламистский, успешно освоивший военно-политическое поле. Те же талибы, различные варианты «Аль-Каиды» и «Исламского государства», вечные «Братья-мусульмане» (от турецкой Партии справедливости и развития до палестинского ХАМАСа), шиитский вариант которых воплощают иранские аятоллы и ливанская Хизбалла. Ну и в той же Индии или Израиле с местными националистами и религиозными фанатиками не лучше. Да и насчёт Африки, Латинской Америки, национальных меньшинств в США и Европе такое на поверхность лезет и укрепляется… У нас в стране тоже снизу подкипает, но пока верха держатся — хоть и поздно, но эту заразу пресекают. Однако именно, что «пока».

Рассказы самим себе про вставание с колен тут в пользу бедных. Кадровая политика в стране провальная. Стратегии нет и не предвидится. Да и с тактикой напряг. Всё на продажу, лишь бы кто купил — это не тактика и, тем более, не стратегия. Постсоветское пространство провалено. Насчёт интеграционных проектов — то же самое. Это не интеграция, а синекура для очередной толпы чиновников и политиков. Кто за какое направление отвечает, тот то и прос-рает. Когда где-то возникает Шойгу, там ситуация выправляется, но он не резиновый, не подлежит клонированию и не может одновременно быть везде.

Личные персональные интересы у всей нашей «элиты» на первом месте. Клановые на втором. Затем идут ведомственные. Что до национальных, для них просто не остаётся места, хотя говорят о них много. Но — сто раз сказано до того и, хоть кол на голове теши, ничего не меняется, реальную работу на страну и ради её будущего подменяет уже даже не имитация, а имитация имитации. Так что, результатов ни от каких национальных проектов, прожектов и программ нет, если не считать быстро растущий состав отечественного списка Forbes. А так империи не укрепляются и даже не сохраняются в исходном виде. Слишком они большие — от них каждому кусок пожирнее под себя оторвать охота. Что в нашем случае активно и происходит при вялом отмахивании нашего руководства и большом бесконечном словесном поносе СМИ патриотической направленности.

На постсоветском пространстве кто хочет делает, что хочет. В экономике — Китай. Спасибо Пекину, что он хотя бы в политику и идеологию не лезет, национальный вопрос против русских не возбуждает и на Москву никого не притравливает. Что до Турции, она активно лезет, возбуждает и притравливает, строя из бывшего СССР на глазах новую Оттоманскую Порту и этого не скрывая. Что до адекватного ответа — это явно не к нам сегодняшним и не к нашему руководству. Это всё осталось во временах царей, императоров и генеральных секретарей эпохи Советского Союза. Ну и, понятно, европейцы с американцами гуляют по нашим соседям как хотят, делают из них, что хотят и если так дальше пойдёт, ничего хорошего для нас из этого не будет. По Украине, Молдавии, Прибалтике и Грузии видно. Да и остальные немногим лучше.

Внутри страны, правда, западников начали осаживать. Но очень уж постепенно и как-то не слишком убедительно. Ну, с Навальным у них проблемы. Ну, совсем уж ИХ креатуры в СМИ начали обозначать. Но явно с готовностью отрулить всё назад, если они гнобить нас перестанут. А они не перестанут. У них всех, включая турок, есть чёткое понимание: Путин не вечен, в стране всё заведено на него персонально и если его скинуть не удастся, нужно просто дождаться следующего и с ним вести игру. С Медведевым же прокатило? Логика в этом железобетонная. Больно уж страна устала от непонятицы по части того, куда и зачем она идёт, какого хрена её возглавляют те, кто возглавляет, за двумя-тремя исключениями, куда они её ведут и куда идут сами. По выборам видно. Так от всех без исключения партий и их призывов муторно… Вот такой диагноз. Печалька, однако, пока выходит. Но тут уж, как есть.