Ковид-тест для российского футбола

Перерыв РПЛ на матчи отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года стал для российского футбола ещë одним ковид-тестом — два из трëх матчей сборной России прошли на домашних аренах. В Лужниках на трибунах было зафиксировано 18 708 зрителей, «Открытие-арену» посетило 10 508 человек.

Казалось бы, самое время ослабить ковидные ограничения и в Чемпионате России, ведь когда на 8 матчей допускают в сумме менее 20 тысяч зрителей, это уже и не совсем футбол. Но Роспотребнадзор и не думает выключать режим «Убить футбол полностью» — на матчи «Спартака» и «Локомотива», в том числе и в Еврокубках, будет допущено максимум 3000 болельщиков. Стадиону ЦСКА (ВЭБ-Арена) повезло еще меньше — квоту урезали до 1000 человек, и это накануне принципиального матчи, «главного дерби РПЛ» с московским «Спартаком».

Что это на самом деле? Принципиальное вредительство или принципиальный идиотизм. Стадионы ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака» находятся в той же Москве, где только что прошли матчи сборной, а еще ранее — игры Чемпионата Мира по пляжному футболу, где под конец на трибунах не было пустых мест, а на лицах болельщиков, в том числе и экс-главы «МатчТВ» — защитных масок. Однако же в виду начальства Роспотребнадзор предпочел не отсвечивать (так, на матчах сборной даже не проверяли коды о вакцинации), зато на достаточно беззащитном футболе предпочел отыграться за все унижения сразу.

Издевательства бордовых мундиров ещë более впечатляют на фоне матчей в Европе. Не будем сильно углубляться, остановимся только на двух играх, на севере и на юге континента, для контраста. Италия разгромила Литву при трибунах заполненных на 50%, Дания же «раскатала» Израиль, отменив накануне почти все ковидные ограничения.

Осталось только выяснить — футбол в России для болельщиков? Или для VIP-трибун, куда, как известно, можно и без маски, и без QR кода.