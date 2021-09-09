Очередной звонок девушки-журналиста, на тему Афганистана… В правительстве этой страны, состав которого объявлен талибами, нет женщин. Какой сюрприз! Люди из ближневосточного Средневековья, хоть и вооружённые до зубов современным оружием, большая часть которого им любезно оставлена американцами, не считают возможным, чтобы женщины ими командовали — неважно, в каком статусе и на каком направлении. Государственный департамент Соединённых Штатов уже выразил по этому поводу… Что там обычно американский Госдеп выражает? Хотя, какая разница! Кого его мнение теперь в Афганистане вообще интересует? Да и не только в Афганистане. Ну и, понятно, европейцы что-то своё, как всегда невнятное, себе под нос проблекотали.

Впрочем, на них афганским талибам и вовсе плевать. Они власть в стране взяли? Взяли. Силой изгнали американцев и их союзников? Силой. Чёрт знает через сколько лет после того, как те громогласно, на весь мир объявили о своей над ними победе? Да. Что им теперь угрозы и намёки бессильных ференгов, которые победить их не смогли, а теперь тщатся какие-то условия выдвигать и чем-то заинтересовывать! Ах, им гуманитарную помощь не окажут… Ну, не окажут, так больше людей с голоду помрёт. Западников в этом они и обвинят — и по всему миру распространят фотографии детей и женщин, умирающих из-за жадности и глупой попытки навязать им что-то своё, для местных властей неприемлемоё. Это не наши советские и постсоветские чиновники. Это талибы. С ними разговаривать бесполезно.

Можешь их всех уничтожить? Валяй. Не можешь? Заткнись и не отвлекай занятых людей. Они сейчас свою власть будут в Афганистане устанавливать, подчиняя и уничтожая всех, кто выступал и ещё выступит против них. Параллельно станут вести между собой кровавые разборки, как всегда в таких случаях и бывает. Ну и, понятно, на чём только смогут деньги зарабатывать, в том числе на наркотиках. Что там они обещали? Что не станут ими торговать? Так у них других источников дохода ж не будет! Опять во всём Америка и Европа окажутся виноваты. Ну, а насчёт обещаний, что будущее правительство включит в свой состав представителей всех групп, кругов и слоёв афганского общества, и насчёт прав женщин… Какие тем по шариату в его диком, афганском варианте права положены, те и будут. Какие не положены, тех не будет. Простая формула.

Насчёт правительства и представительства в его составе тех, кого там нет… Так их и не будет. Это не Украина, не Прибалтика и не Грузия. Это, кто ещё не понял, Афганистан. Там только винтовка рождает власть. Точнее, автомат, танк и РПГ. Ну и, понятно, живая боевая сила, готовая отстаивать от кого угодно место своего проживания — степь, гору, ущелье или город, неважно. Больше там всё равно никого ничего не интересует. Племена! Все против всех и, как правило, против любой внешней силы, кто бы это ни был. Англия, Советский Союз или Америка со всеми своими сателлитами и союзниками, афганцам всё равно. Горцам и пустынникам совершенно неважно, кого резать. Вот, примерно это девушке-журналисту и сказал. Расстроилась, бедная. Их, глупеньких, не этому в институте учили…