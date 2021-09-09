Очередная новость, возбудившая журналистов: Иран станет членом Шанхайской организации сотрудничества. ШОС, стало быть. Ах, что бы это значило и (естественно) как скажется на России и мире в целом. У них же всегда стандартный набор вопросов, который подчёркивает, что звонящий (звонящая) ни черта ни в чём, о чём собирается писать, не понимает, но гонорар получить хочет, так что пытается выжать на эту тему хоть что-то из-того, чьим телефон по несчастью для него обладает. Переврёт всё потом, конечно, и свои собственные путаные мысли и завиральные идеи попытается приписать собеседнику, но и тут делать нечего. Они же, журналисты, это не со зла делают. Они искренне уверены, что аналитикой занимаются. Вот такая она в их понимании и есть, аналитика…

Ну, тяжело вздыхая, объясняешь очередному звонящему, что если и Иран, и членов ШОС, и, главное, Китай, который там играет первую скрипку, поскольку это не случайно именно ШАНХАЙСКАЯ организация сотрудничества, так что с самого начала она была создана под продвижение интересов Китайской Народной Республики, а не кого угодно ещё, включая нас самих, ситуация со вступлением в ШОС Ирана устраивает, так и в чём проблема? Тем более, что совсем недавно Иран с Китаем подписали уникальное для обеих стран соглашение о стратегическом сотрудничестве на 25 лет и сотни миллиардов долларов. Так что, принципиально в их отношениях ничего не меняется, разве что более чётко оформлены рамки, в которых Иран будет действовать, как региональная держава.

Ступор. Всё так просто? Никакой сенсации? А как же Америка?! Ну, а причём тут Америка, спрашиваешь в ответ, начиная несколько раздражаться. Она с Китаем сейчас открыто враждует. С Ираном тем более. И с нами горшки побила. Особенно по сравнению с 90-ми, когда мы от всего, что нас связывало с Америкой, заходились в оргиастически восторженных припадках. И кто ей виноват, что в мире всё больше тех, кто свои отношения оформляет безо всякой Америки? Тем более Китай и Иран… Ладно. Тебя, вроде, поняли. И тут же вопрос: а что это даёт самой ШОС? То есть всё-таки ни черта не поняли. И ты терпеливо объясняешь, что сами по себе, без всех тех, кто их учредил и в них состоит, никакие организации ничего не стоят. Как бы работающие в них чиновники ни пытались демонстрировать обратное. И если в данном случае всё всех устраивает, так и привет Ирану в ШОС! Конец беседы…