Тревожит Иран. И пугает. Не то чтобы являюсь поклонником аятолл, но всегда отдаю симпатию системе перед несистемой. Несистема нам хорошо видна на примере Украины. Бунт индивидуальностей, отказ от государственности, приоритеты требований условной «колбасы» в противу сформулированной национальной задаче. И тут беда именно в формулировании – чётком, ясном, без демагогии и заискивания перед населением. Глобальный миф потребления сузил народам кругозор, упростил мыслительные алгоритмы, свёл целеполагание масс к желудочно-кишечному, набросал список примитивных простых вопросов, разогнал ожидания на простые ответы. А набор планетарных вызовов таков, что индивидуально и просто на них отвечать не получится. Без пресловутого коллективизма на вызовы не ответить. Организация обществ на единой и обманной платформе «демократических ценностей» – губительная иллюзия.

Иран – наследник древнейшей и мудрейшей зороастрийской цивилизации. Увы, заявив себя прекраснейшим вероучением и заплутав в календарно-литургических догматах, цивилизация маргенализировалась, уступив более пластичному исламу, в который, к слову, многое занесла своего волшебства и благородства.

Очень хочется для них разума и сдержанности.

Кстати, нынешняя вражда евреев и персов – исторический оксюморон. Именно Киру Великому обязаны евреи своим вторым Храмом – храмом Зоровавеля.