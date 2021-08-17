Сдача Афганистана «под ключ»

Сдача Афгана талибам «под ключ» — это, безусловно, тема года, если не пятилетки. Картинка из Кабула настолько завораживает, что все забыли про «корону», пожары, жару и уход Месси из «Барсы» (Олимпиада и ЕВРО2020 вообще как из прошлой жизни). Апокалипсис действительно Now и Live, но давайте, пока есть возможность, всмотримся в бездну.

Оценки действий Джо Байдена пока что находятся в диапазоне от «провал старого маразматика» до «позорного договорняка». И то, и другое весьма приятно слышать как внутриполитическим противникам нынешней администрации Белого Дома, так и просто тем, кто не любит американцев как вид. Но так уж получилось, что главным действующим субъектом в этом театре абсурда стали вовсе не американцы, а талибы. Талибы, которых изменили американцы.

Многие наблюдатели отмечают весьма «вегетарианский» характер захвата Афганистана талибами (на этом фоне решение Facebook блокировать контент Талибана выглядит весьма двусмысленно — то есть до этого всë было нормально). И тому есть ответ — 20 лет. Время снова оказалось если не лучшим доктором, то идеальным медиатором и расставило всë по своим местам. А американцы времени немного помогли.

20 лет — гигантский срок по нынешним временам (хотя многие и отмечают, что «последние 20 лет прошли как-то незаметно»), а ведь это два поколения. Среди нынешних талибов осталось мало тех, кто помнит шурави, которые, при случае, не стеснялись вычистить всë живое из всех видов оружия. Зато они очень хорошо знакомы с дронами армии США, что стреляют редко, но очень метко.

Тем более, что за прошедшие два десятилетия американцы основательно проредили ряды радикалов, оставшимся же доходчиво пояснили, что будет, если они излишне радикализируются, да ещë, упаси Аллах, не в том направлении. Так что те, кто гадают, чьи же теперь «прокси» талибы, могут успокоиться — американские они теперь «прокси». Чьи же ещë.