Странное побочное следствие ухода американцев из Афганистана со всем тем, что там сейчас происходит. Заметно снизилось напряжение противостояния в интернете по-поводу того, насколько Путин плох, Навальный хорош, на Западе в целом и в Соединённых Штатах в частности всё организовано правильно, а в России косо и криво. Опять же, стало явно меньше высказываний, насчёт того, что американцы русских ради своих верных союзников (вассалов, сателлитов, шестёрок — нужное подчеркнуть) удушат, как только в том нужда приспеет. Прямо-таки по первому требованию, как их к этому верные им из числа наиболее праведных и последовательных поборников западной демократии призовут, так и придушат. Вот, только те им скажут…

Похоже, пишущие и говорящие пребывают в понятной растерянности. Кумир явно обо-лся, причём настолько сильно и явно, что закрыть на это глаза не получается ни у кого. Особенно у тех, кто, примеряя на себя судьбу брошенных на произвол судьбы в Кабуле афганцев, доверившихся в своё время американцам и их союзникам, понимает, что с ними, в случае чего, будет то же самое. Разве что, никто ждать 20 лет и тратить на них такие деньги, как на Афганистан, не будет. И что теперь с этим пониманием делать? Переобуваться на ходу? Сдавать кому-то Соединённые Штаты и Евросоюз, пристраиваясь к новой кормушке, как когда-то сдали СССР и Россию, присосавшись к США и ЕС? Так сдавать-то их некому и пристраиваться тоже не к кому. Продали бы, да покупателя нет…

Отношения с Москвой, а у самых глупых и с Пекином испорчены, и сильно. В некоторых случаях необратимо, в некоторых нет, но совершенно точно не для тех, кто их обрушивал. Но это для иностранных игроков. А для своих всё вообще прискорбно. Ругай Путина, не ругай — ему фиолетово. Воруют? И так понятно. И что? Кого-то при этом ловят и сажают, так не Соболь же с Навальным, а та самая власть, которую они упорно свергают. Что до вакцинации, чем про неё больше негатива, тем больше народу на неё идёт. Жить хочется людям. Основной инстинкт, между прочим. И что тогда толку участвовать во всей этой движухе? Чтобы побыть против? Ну, Баба Яга в старом мультике была против. Вовочка в анекдотах советского времени. Не вдохновляют никого примеры… Не та эпоха.