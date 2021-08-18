Европарламент выпустил гениальную бумагу

Европарламент, как всегда с изрядным опозданием, проснулся по части того, что происходит в Афганистане, и выпустил гениальную бумагу, отражающую всю суть европейской политики. Очень много ничего не значащих и ничего не стоящих слов про ценности, права меньшинств и женщин, и призывов, обращённых к взявшим Афганистан под контроль талибам, которые плевать и на них, и на весь Евросоюз в полном составе хотели, со всеми его политиками. Острая обеспокоенность тем, чтобы Россия и Китай не «заполнили вакуум», возникший в этой стране после того, как американцы её бросили на произвол судьбы. И рецепт, как с Москвой и Пекином в Афганистане бороться: обратиться к Ирану, Индии и Пакистану, чтобы те вмешались в его судьбу, насколько можно судить, ради торжества там европейских ценностей и интересов.

Браво, Европарламент! Браво те, кто составлял помянутую бумагу! Да пребудет с ними сила, как говаривал зелёный пушистоухий мастер Йода, учитель джедаев из «Звёздных войн». И да продолжат они свои труды на поприще мировой политики, не приходя в сознание, как, судя по всему, в том числе по их бумаге насчёт Афганистана, и происходит. То есть, понятно из этой цидули, что сами по себе Иран, Пакистан и Индия, судя по всему, про то, что происходит в Афганистане, ничего не знают и без ценных указаний Европарламента в ситуации там не разберутся. И уж тем более понятно, что всё, что они там делают и будут делать, они непременно должны проводить, соревнуясь с Россией и Китаем и противостоя им. Ну, а как ещё?! Им же из Брюсселя на это практически открыто намекают…

Очень смешно. Очень глупо. Очень нагло. Но совершенно бесперспективно. С учётом истории вопроса и сложившейся в регионе системы отношений… Китай — ближайший союзник Пакистана, крупнейший партнёр Ирана и у него нет никаких причин вступать в конфронтацию с Индией из-за Афганистана. Россия — основной поставщик вооружений и старинный партнёр Индии, стратегический партнёр Ирана и у неё конструктивные, серьёзные и быстро расширяющиеся отношения с Пакистаном. Так что, российско-китайский тандем (даже если забыть о странах Средней Азии и Турции, у которых в Афганистане свои интересы), явно сам найдёт общие темы с Ираном, Пакистаном и Индией по Афганистану. Увы, без Европы.

При чём тут вообще она? Европейцы так долго следовали во всём за Соединёнными Штатами, включая их военные кампании на Ближнем и Среднем Востоке, борьбу с Россией и Китаем, и прочие эксперименты по части эксплуатации евроатлантической темы, что пропустили момент, когда их иначе, как в качестве части американской свиты, уже и не воспринимают. Всё равно они, в конечном счёте, побегут за советами и разрешениями в Вашингтон. Так что попытка на ходу покинуть американский поезд, в котором Европа едет и по-быстрому сформировать новый, вскочив даже не на его подножку, а сразу в кабину машиниста, смотрится очень уж нелепо. Ну, впрочем, пускай играются мужички. «Кин-дза-дза». Господин ПЖ в бассейне со своим любимым пацаком…