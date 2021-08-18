Okko купил эксклюзивные права на матчи футбольных сборных Европы до 2028 года. Кроме матчей финальных стадий чемпионатов Европы и мира — только отборочные турниры и Лига Наций.

В этой новости ничего необычного нет. Кроме трёх моментов. Первый — это показ матчей сборной России, которые всегда были на общедоступных телеканалах. Вряд ли структура «Сбера» лишит народ этих бесплатных матчей, скорее всего, продадут трансляции «Первому каналу», как это делал «Телеспорт». Второй, Okko загадывает на 2028 год, демонстрирует уверенность, что через семь лет с сервисом ничего не случится. Третий момент — это реакция «Матч ТВ», который истерично отреагировал на покупку Okko прав на чемпионат Испании по футболу. «Матч ТВ» сейчас крутит в эфире ролик с похоронами «испанского футбола» демонстрируя приверженность идеологии «нет на Матче — нет нигде». Будут ли на «Матч ТВ» через год крутить ролик с похоронами футбола сборных?

Покупка пакета на все матчи сборных в квалификациях — это относительно новая услуга. Раньше показывали отдельные матчи, их отдельно покупали, либо пакетами на конкретные сборные («Россия 2» какое-то время показывала сборную Германии). Кроме «Матч ТВ», никто в России ещё не имел такого опыта, поэтому совсем непонятно, какой будет интерес зрителей, оправдана ли эта покупка Okko.