Столько споров про будущее Афганистана… Кипит информационное пространство, бурлит и даже его, неловко сказать, немного пучит. Каждый хрен с горы, который ещё вчера не слишком был уверен, расположен тот Афганистан в Америке, между Парагваем и Уругваем, в Африке, к югу от Алжира и северу от Намибии, или вообще в Полинезии или Австралии, теперь большой спец по афганским делам. Что и говорить об иранистах и тюркологах. Эти вообще на коне. Они, хотя бы, названий и имён с фамилиями не путают. Уже плюс. Хотя настоящие специалисты именно по Афганистану в стране тоже есть — в основном, старая гвардия, из недобитых и недовымерших. Мы ж там не зря в 80-х воевали. Да и до того много чего строили — то поколение тоже ещё в небольшом количестве осталось.

Теорий и гипотез наворочено… Как скажется происходящее в Афганистане на Европе, США и всех соседях Афганистана, от Пакистана и Ирана до постсоветских республик Средней Азии. Каким боком это выйдет Китаю и России. Что мы можем потерять, что приобрести и на что готовы будем пойти, если… И тут опять столько вариантов этого гипотетического будущего, как будто не реальная военно-политическая ситуация в Центральной Азии разворачивается, а футурологический конгресс идёт. При этом непонятно, чего все так всполошились? Всё, что только может пойти не так, пойдёт не так. Всё, что, вроде бы, учтено основными игроками, они друг другу обнулят. А про что забудут, то им изгадят игроки мелкие, никем не учтённые, которых сейчас и в расчёт-то никто не берёт.

Все обязательства будут нарушены. Все сегодняшние союзники передерутся со всеми — в том числе талибы между собой. Сколько ни было в этом мире альянсов победителей, триумвиратов и прочих банд, празднующих очередной триумф, никогда они между собой добычу поделить не могли. От седой старины до наших дней так было, есть и будет. Афганистан не исключение. И не надо его превращать в мистическую землю великих воинов, которые три империи раскатали: Британскую, СССР и американцев. Чингисхан с Тимуром там очень даже неплохо прошлись. До сих пор их помнят. Да и не только они. Просто уметь надо воевать не так, как положено цивилизованным людям, а так, как надо. Тем более, мы там в своё время построили очень неплохой и по местным меркам устойчивый режим.

Кабы его все мировые игроки и все соседи утопить не пытались, да Горбачёв с Ельциным нашу собственную страну не обвалили, был бы сейчас Афганистан ничем не хуже соседей. Но это разговоры в пользу бедных. История не знает сослагательного наклонения. И жалости ни к кому не имеет. Особенно к идиотам. Что и нас касается. И американцев. И всех европейцев вместе взятых, в частности, англичан. Ну и, понятно, афганцев, в том числе талибов, это тоже касается. Тем более, что их новый раунд истории только начинается. И там ещё крови будет, подлости и смертей… Желающие могут перечитать «Игру престолов» Мартина, «Проклятых королей» Дрюона и прочую литературу такого толка, историческую или фэнтези, всё равно. Толку точно будет куда больше, чем от любых прогнозов по Афганистану…