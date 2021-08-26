Последствия

Каждая ситуация в этом мире может привести к разным последствиям. Всё зависит от того, как к ней относиться и на что способны люди, которые с ней столкнулись. Встретившись с новым, неожиданным раскладом сил в мире, страна может ослабнуть, сломаться и вообще исчезнуть с карт. Сто раз в истории так было. Может собраться с силами и окрепнуть, расширить сферу влияния и выйти в лидеры. И по какому пути она пойдёт, никто не знает. При этом в определённых условиях авторитарное правление даёт больше шансов, чем демократия современного типа, а социализм оказывается успешнее капитализма. Иногда наоборот. А что в каждой конкретной ситуации для каждого конкретного государства сыграет, зависит от разного.

Какими ресурсами оно располагает, какие люди в его пределах живут (люди тоже ресурс страны — иногда единственный), какая у него история, какая экономика, кто им, наконец, руководит. То самое, что называется фактор личности в истории. Поскольку без лидеров, которые готовы не просто на выборах лясы точить и электорату головы морочить, а дело делать, причём знают, какое, понимают, как его делать, и подбирают себе для этого правильных людей в команду, ничего в этом мире с места не сдвигается. Ну и, понятно, важнейший фактор — насколько им, лидерам этим, народ доверяет. Поскольку, если говорить, к примеру, о нас, как стране, люди наши до предела недоверчивы и скетически настроены к любой власти и её инициативам. Да и к самим себе.

Заметно это. По всему заметно. На этом общетеоретическом фоне распад не только СССР, как страны, но и всего, что блажащие невесть какими мечтами и иллюзиями отечественные теоретики называют «русским миром», обвал всех представлений о том что мы сами о себе думаем, уверенная экономическая и политическая экспансия на постсоветском пространстве Запада и Турции, а также ещё более масштабная экономическая Китая, особого повода для оптимизма не даёт. Тем более, что в чём-то нынешняя Россия страна более гибкая, чем СССР, но во многом другом ему в подмётки не годится. Труба пониже, дым пожиже. Хотя ругать прошлое и хвалить нынешнее время у нас научились изумительно, хоть и очень однообразно, без особой фантазии. Обленились, что ли?

С другой стороны, имеет место быть афганский кризис. Что его начальство сможет использовать для чего-то, решительным образом меняющего геополитический расклад и выводящего Россию в игроки первого ряда, как-то не очень верится. Зачем ему это? Напрягаться надо. Оно себя как в 90-х стреножило, на тему того места в мире, которое ему хотелось бы занимать, особо не рискуя и процветая в личном, клановом и корпоративном качестве, так этого расклада и держится. Шаг вперёд — два шага назад, па-де-де и поворот. Как там в старой одесской песенке было, про школу бальных танцев Соломона Пляра? Вот, примерно так у нас и идёт. И, не исключено, какой-то смысл в этом есть. Если ты барахтаешься на месте, а конкуренты один за другим ослабевают, как со Штатами и Европой и происходит, так, вроде, в итоге оно и ничего.

Правда, наступают на пятки и обгоняют те, кто ещё 30 лет назад и рядом не стоял. Турция и Китай в первую очередь. Но у них и стратегия существует, и люди, которые её не за страх, а за совесть в жизнь проводят. А у нас в основном где не имитация, там имитация имитации. Зато список Forbes растёт, как на дрожжах. Так что те же американцы и европейцы, которые, вместе с турками, откусывают от нашей бывшей страны кусок за куском, успешно их переваривая, ставя в зависимость от себя, заменяя там элиту, искореняя всё, что ещё напоминает об общем с Россией прошлом, а заодно и всё, ещё сохранившееся, советское и русское, от промышленности до образования и культуры, уверены в успехе своей политики. А сгниют они и распадутся раньше нас или нет, большой вопрос…