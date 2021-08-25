Откушенный язык, грибы и Гарри Стайлз

Премьера песни и клипа Гарри Стайлза «Adore You» состоялась 6 декабря 2019 года. В ролике, снятом Дейвом Майерсом, рассказывается сказочная история вымышленного острова Эрода у берегов Великобритании с его мрачными жителями и вечно плохой погодой. Но рождение мальчика [Читать...]

Участник One Direction Гарри Стайлз, по слухам, собирается распрощаться со звукозаписывающей компанией Саймона Коуэлла Syco, представлявшей коллектив со времен их участия в шоу «X Factor» (2010 год). С тех пор как One Direction ушли в творческий отпуск в [Читать...]

В ходе конференции со студентами Казахстанского университета британский премьер-министр Дэвид Кэмерон пошутил, что хотел бы стать Гарри Поттером, и признал, что британцы видят в нем скорее злобного Волана-де-Морта. Британский политик продемонстрировал хорошее знание книг Роулинг и фильмов, поставленных [Читать...]

Алла Пугачева подробно рассказала о рождении детей в интервью Первому каналу. В частности, певица призналась, в честь кого она дала имя сыну. По словам Пугачевой, они дали малышу имя в честь известного сказочного персонажа Гарри Поттера. – Первая [Читать...]

Российский аниматор Гарри Бардин получил 2,2 млн. рублей на создание нового мультфильма «Три мелодии» с помощью краудфандинговой платформы Planeta. Сбор средств начался 29 мая 2013 г. и успешно завершился 16 августа 2013 г., за 15 дней до даты [Читать...]