{ 25 августа 2021 }

Откушенный язык, грибы и Гарри Стайлз

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Откушенный язык грибы и Гарри Стайлз

Во время записи своего второго альбома, основатель одного из самых успешных бойз-бендов One Direction Гарри Стайлз решил поэкспериментировать с грибочками. Малибу, полный релакс, классные ребята рядом — почему бы и нет? Только вот результат затеи был не самым радужным — напевая песни под кайфом, певец не только умудрился откусить себе кусочек языка, но и не сразу догнал, что вообще произошло. К счастью, конфуз не оставил следа ни на здоровье, ни на карьере Гарри. «Это был интересный опыт, но вещества — это не то, чем стоит увлекаться в жизни», — таким выводом Гарри поделился с Rolling Stone.

Шум Гамм


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