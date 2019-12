Гарри Стайлз подружился с рыбой и снялся голым

Участник One Direction Гарри Стайлз, по слухам, собирается распрощаться со звукозаписывающей компанией Саймона Коуэлла Syco, представлявшей коллектив со времен их участия в шоу «X Factor» (2010 год). С тех пор как One Direction ушли в творческий отпуск в [Читать...]

Саймон Коуэлл считает, что его группа One Direction в будущем выпустит два альбома, после чего распадётся. Музыкальный магнат уже смирился с печальной мыслью о будущем родного коллектива. – Группы не могут существовать вечно, – сказал продюсер в интервью [Читать...]

Один из основателей стиля “новая волна” Гарри Ньюмен после почти десятилетнего перерыва в музыкальной деятельности записал сольный альбом на фирме Cleopatra. Новый альбом появится в продаже 10 февраля. Первый сингл альбома “Dead Heaven” уже крутят на радиостанциях США. [Читать...]

Британским бестселлером года, по данным The Official Charts Company, стал альбом группы One Direction «Midnight Memories». За пять недель, прошедшие после его релиза, альбом был продан в количестве около 700 тыс. экземпляров. Участник One Direction Лиам Пэйн сообщил, [Читать...]

Алла Пугачева подробно рассказала о рождении детей в интервью Первому каналу. В частности, певица призналась, в честь кого она дала имя сыну. По словам Пугачевой, они дали малышу имя в честь известного сказочного персонажа Гарри Поттера. – Первая [Читать...]