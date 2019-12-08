Гарри Стайлз подружился с рыбой и снялся голым

Премьера песни и клипа Гарри Стайлза «Adore You» состоялась 6 декабря 2019 года. В ролике, снятом Дейвом Майерсом, рассказывается сказочная история вымышленного острова Эрода у берегов Великобритании с его мрачными жителями и вечно плохой погодой. Но рождение мальчика с лучезарной улыбкой, которого играет Гарри, и его дружба с пойманной в море рыбой изменят жизнь острова в лучшую сторону.
Песня «Adore You» вошла во второй сольный альбом Стайлза «Fine Line», релиз которого состоится уже 13 декабря. В день ее выхода бывший участник One Direction продемонстрировал и обложку пластинки, для которой снялся полностью обнаженным. В рамках тура в поддержку альбома Гарри даст концерт в Москве, в ДС «Мегаспорт», 3 июня 2020 года.