{ 8 декабря 2019 }

Гарри Стайлз подружился с рыбой и снялся голым

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Гарри Стайлз «Adore You»

Премьера песни и клипа Гарри Стайлза «Adore You» состоялась 6 декабря 2019 года. В ролике, снятом Дейвом Майерсом, рассказывается сказочная история вымышленного острова Эрода у берегов Великобритании с его мрачными жителями и вечно плохой погодой. Но рождение мальчика с лучезарной улыбкой, которого играет Гарри, и его дружба с пойманной в море рыбой изменят жизнь острова в лучшую сторону.

Обложка альбома Стайлза «Fine Line»

Песня «Adore You» вошла во второй сольный альбом Стайлза «Fine Line», релиз которого состоится уже 13 декабря. В день ее выхода бывший участник One Direction продемонстрировал и обложку пластинки, для которой снялся полностью обнаженным. В рамках тура в поддержку альбома Гарри  даст концерт в Москве, в ДС «Мегаспорт», 3 июня 2020 года.

.


Похожие посты:


  1. Гарри Стайлз готов порвать все узы с One Direction

    2. Гарри Стайлз готов порвать все узы с One Direction

    Участник One Direction Гарри Стайлз, по слухам, собирается распрощаться со звукозаписывающей компанией Саймона Коуэлла Syco, представлявшей коллектив со времен их участия в шоу «X Factor» (2010 год). С тех пор как One Direction ушли в творческий отпуск в [Читать...]


  2. Продюсер One Direction готов к распаду группы

    3. Продюсер One Direction готов к распаду группы

    Саймон Коуэлл считает, что его группа One Direction в будущем выпустит два альбома, после чего распадётся. Музыкальный магнат уже смирился с печальной мыслью о будущем родного коллектива. – Группы не могут существовать вечно, – сказал продюсер в интервью [Читать...]


  3. ГАРРИ НЮМЕН ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ АЛЬБОМ

    4. ГАРРИ НЮМЕН ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ АЛЬБОМ

    Один из основателей стиля “новая волна” Гарри Ньюмен после почти десятилетнего перерыва в музыкальной деятельности записал сольный альбом на фирме Cleopatra. Новый альбом появится в продаже 10 февраля. Первый сингл альбома “Dead Heaven” уже крутят на радиостанциях США. [Читать...]


  4. Британским бестселлером года стал альбом группы One Direction «Midnight Memories»

    5. Британским бестселлером года стал альбом группы One Direction «Midnight Memories»

    Британским бестселлером года, по данным The Official Charts Company, стал альбом группы One Direction «Midnight Memories». За пять недель, прошедшие после его релиза, альбом был продан в количестве около 700 тыс. экземпляров. Участник One Direction Лиам Пэйн сообщил, [Читать...]


  5. Пугачева и Галкин назвали сына в честь Гарри Поттера

    6. Пугачева и Галкин назвали сына в честь Гарри Поттера

    Алла Пугачева подробно рассказала о рождении детей в интервью Первому каналу. В частности, певица призналась, в честь кого она дала имя сыну. По словам Пугачевой, они дали малышу имя в честь известного сказочного персонажа Гарри Поттера. – Первая [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««