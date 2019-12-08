Певица Максим собралась замуж

Певица Максим объявила о своей помолвке. Фотографию руки с кольцом и комментарием «Я сказала «Да»!» Марина Максимова (настоящее имя артистки. — Прим. Ред.) опубликовала в инстаграме. Ранее в интервью она призналась, что у нее есть любимый человек, но он не имеет отношения к шоу-бизнесу и не любит публичности.
Для 36-летней певицы это будет второй брак. Она была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым (они даже обвенчались) и в 2009 году родила от него дочь Александру, но в 2011-м супруги развелись. Свою вторую дочь Марию она родила в 2014 году от бизнесмена Андрея Петрова, с которым Марина рассталась во время беременности.
Фото: Инстаграм певицы.