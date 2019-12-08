Певица Максим собралась замуж

Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж во второй раз. На своей странице в одной из соцсетей артистка выложила фото, где запечатлена свадебная церемония в загсе. Там она стоит рядом с высоким брюнетом, который ставит роспись в свидетельстве о браке. Фото г-жа Приходько подписала: «Теперь мы муж и жена. [Читать...]

Американская певица Бритни Спирс собирается под венец. Поп-дива, которой 2 декабря исполнилось 30 лет, в четверг вечером приняла предложение руки и сердца своего бывшего агента Джейсона Травика. Встречаться они стали в 2009 году. На его 40-летие Спирс подарила [Читать...]

Судебное разбирательство между певицей Максим и ее поклонницей Дашей Гордеевой из-за конфликта, случившегося в на прошлогодней церемонии вручения премии «Золотой граммофон» прекращено, сообщает «Экспресс-газета». Все началось в ноябре прошлого года, когда в отдел полиции № 70 Санкт-Петербурга обратились [Читать...]

Дочь Мика Джаггера от первого брака объявила о беременности, выложив фото в инстаграм. — Рада объявить, что бабушка готова стать мамочкой. Я на шестом месяце беременности. Двойной удар в этом году! — подписала снимок 42-летняя Джейд Джаггер. Два [Читать...]

Лив Тайлер опубликовала в инстаграме 26 сентября 2015 года фотографию с обручальным кольцом на пальце. Предложение актрисе сделал ее нынешний спутник жизни и отец их 7-месячного сына Сейлора – спортивный агент Дэвид Гарднер, с которым Лив вместе с [Читать...]