{ 8 декабря 2019 }

Певица Максим собралась замуж

Рубрики: [Звезды]  [Музыка]  
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Певица Максим

Певица Максим объявила о своей помолвке. Фотографию руки с кольцом и комментарием «Я сказала «Да»!» Марина Максимова (настоящее имя артистки. — Прим. Ред.) опубликовала в инстаграме. Ранее в интервью она призналась, что у нее есть любимый человек, но он не имеет отношения к шоу-бизнесу и не любит публичности.

Певица Максим обручальное кольцор

Для 36-летней певицы это будет второй брак. Она была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым (они даже обвенчались) и в 2009 году родила от него дочь Александру, но в 2011-м супруги развелись. Свою вторую дочь Марию она родила в 2014 году от бизнесмена Андрея Петрова, с которым Марина рассталась во время беременности.

Фото: Инстаграм певицы.

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