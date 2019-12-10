{ 10 декабря 2019 }

Лужков и Roxette

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  
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Сегодня все соболезнуют в полголоса. «Он был неоднозначной личостью, но…» и «Я никогда не был поклонником, но…». Я так не могу, простите.

Про крепкого пасечника златых куполов я при жизни был исключительно определенного мнения, и ровным счетом ничего иного в связи в его кончиной у меня в лексиконе не появилось.

А вот многое из Roxette нравилось. У Мари был прекрасный северный голос и внешность. У ее партнера настоящий пост-аббовский мелодизм. А Sleeping in my car самый наверное рок-н-ролльный трэк во всей вопиюще анти рок-н-ролльной Швеции (вот серьезно, ни одной группы за всю историю — это как? Про местную ХМР порнографию лучше промолчу).

И ее мужество невероятное. Лет 10 назад наверное я видел как ее под руки выводили на сцену. Спеть живьем полноценный стадионный концерт. Она не могла самостоятельно уйти со сцены, не различала цветов, половина головного мозга была выжжена химией. Но она выходила и пела. Как могла, пускай и не вытягивая былых нот, но пела. Жила и боролась.

Царствие тебе небесное, Гун-Мари Фредрикссон. И светлая память.

Антон Климов


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