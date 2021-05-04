На тему событий в Одессе

Насчёт трагедии в Одессе… Лет уже с той поры прошло… Ну, МИД наш обычное для него жёсткое заявление по этому поводу сделал и политики отметились — куда же без этого, цветы к одесскому Дому профсоюзов, где несколько десятков людей националисты заживо сожгли, возложили… Те тоже отметились. Прошли победным маршем по городу под прикрытием милиции, никто их пальцем не тронул. Не пристрелили из них за эти годы ни одного человека, не прирезали в тихом переулке, не утопили в море… Не та стала Одесса. И одесситы не те. Другие люди в городе живут, другие порядки у себя завели. Стихла и стухла Одесса. Да и не она одна. В Киеве нацисты отмаршевали недавно в память о дивизии «Галичина», кто им помешал? Тоже милиция прикрывала…

Мораль сей басни такова. Украина, включая Киев и Одессу, в настоящее время оккупирована. Можно считать, что там на дворе 1942 год. Её руководство то ли неонацистам своим благоволит всячески, то ли боится их до икоты, классическим страхом иудейским. И понять его можно. Как глянешь на Зеленского с его бегающими по сторонам, как мыши по овину глазами, так сразу видно: не боец. Нас он облаивать и совестить может сколько угодно, прикрывшись спонсорами и понимая, что Путин играет по установленным им для себя правилам, так что пока его нацики по нам всерьёз не врезали, им особо ничего не грозит. Но на что-то большее не способен и никогда способен не будет. И, кстати! Понять его можно. Украина не одна такая, и даже не самая первая из бывших братских советских республик пошла по этому пути. И ничего.

Единственная страна, которая теоретически может что-то сделать со сложившейся ситуацией — Россия. Единственный метод, которым можно привести постсоветское пространство к нормальному состоянию — тот же, который был применен в Гражданскую и Великую Отечественную войны. Другого пути нет. Не придумало ещё человечество других методов для таких ситуаций. Никто в мире этого не одобрит и не приветствует. Хотя никто за тех, кого нужно будет причесать под гребёнку и выбить направляющим пинком как минимум за пределы границ бывшего СССР, чтобы под ногами не путались, вступаться не будет. Хоть вслед за Бандерой, Шухевичем и Власовым их всех отправь на свидание с Г-дом Б-гом, прямым и коротким маршрутом.

Будет ли наше начальство этим заниматься? Не похоже. Как может тянет время, давая врагу бесценную для него возможность закрепить позиции на доброй половине территории нашей бывшей общей страны. Хотя армию укрепляет и даже оборонную промышленность не дало нашим экономистам, финансистам и прочей пятой колонне окончательно угробить. Изо всех сил борется с коронавирусом и Навальным. Отругивается от Запада, торгуя с ним, что там у нас ещё осталось. Говорит по всем насущным поводам очень правильные слова. Провело поправки в конституцию (зачем, Б-г весть, но ему это, наверное, зачем-то было нужно). Даже разрешило на Донбассе российское гражданство людям в упрощённом порядке давать, запоздав с этим всего-то лет на пять-шесть…

Но заниматься тем, чем занималось руководство страны в 20-х и 40-х годах ХХ века оно то ли не хочет, то ли не может, то ли полагает, что на это ни у него, ни у страны сил нет. Отчего мы имеем то, что имеем, а по всей территории бывшего СССР маршируют последователи нацистов, коллаборационистов, басмачей и прочей недобитой сволочи, им ставят памятники и их именами называют улицы и площади. И на границах республик, когда-то составлявших единую страну, идут бои, обнуляя все отечественные интеграционные проекты, которые и так из-за нашей неизбывной бюрократии и вечного казнокрадства мало чего стоили. Но на это начальство особого внимания не обращает. Мы больше не в ответе за тех, кого когда-то приручили. Мы на эту тему только воздух впустую перемалываем. Очень стыдно становится, а что со всем этим делать, непонятно…