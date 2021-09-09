Мэрия Москвы в 2022 году хочет запустить в школах систему распознавания лиц

Пускать в здания будут по биометреии, а не просто пропускам, как сейчас. По версии источника «Коммерсанта», оправдывают эту идею расстрелом в Казани. Хотя понятно, что распознавание лиц остановит стрелков, если только эта система будет оснащена автоматическим уничтожением тех людей, которых нет в базе школы.

В случае внедрения системы свободы у школьников станет ещё меньше. Часто говорят, что якобы нужно вводить больший контроль над школьниками, например, следить за их действиями в интернете, в компьютерных играх как уже сделали в Китае. Или контролировать их маршруты до школы в режиме онлайн. Эти предложения оправдывают безопасностью, здоровьем, предотвращением суицидов и так далее.

Но на самом деле контроля уже много. Раньше школьник мог прогулять школу, проспать первый урок, опоздать и с последствиями этих действий разобраться самостоятельно. Теперь при входе и выходе из школы родителям приходят уведомления. Электронные дневники позволяют родителям контролировать учёбу школьников ежедневно — тайно исправить двойку на следующем уроки не получится. Даже накопить на карманных расходах стало сложнее — например, в Москве есть карточка, которой можно платить только в школьной столовой, и остаток в любом случае останется у родителей.

Конечно, многие родители и педагоги только с радостью воспринимают эти нововведения, особенно касающиеся маленьких детей. Сами взрослые в своё время имели возможность прогулять урок, а детям не разрешают. Но как этот всеобщий контроль скажется на развитии ответственности и самостоятельности школьников? Не будут ли они подавлены контролем или наоборот спровоцированы на бунт? Должно ли государство поощрять гиперопеку? Изучается ли этот вопрос, или безопасность и порядок превыше всего?