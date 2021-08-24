Нобель Арустамян покидает «Матч ТВ»

Телеведущего не устроил характер и подача интервью с Павлом Мамаевым, так что Нобель выбрал свободу.

С технической точки зрения, Арустамян не из числа когорты ведущих комнаты 8-16, легендарной редакции НТВ Плюс Спорт. Нобель пришëл уже непосредственно на «Матч ТВ», но за короткое время смог завоевать не только внимание зрителей, но и уважение коллег по цеху. И если истинная причина ухода совпадает с озвученной, то мы в очередной раз столкнулись с главной экзистенциальной проблемой не только «Матча», но и федерального телевидения в целом.

Оно (телевидение) очень хочет быть пропагандой, но воспитываемые им ценности больше пригодились бы в Третьем рейхе или в Веймарской республике, зависит от того, когда вы включаете телевизор — днëм (с ненавистью), вечером (с ненавистью и грязным бельëм) или в полночь (с ненавистью, грязным бельëм и Владимиром Соловьëвым).

Вроде бы только что отгремела Олимпиада, и чистый спорт показал, что может быть интересен. Но любой канал предпочтет показать ток-шоу о том, как несправедливо засудили российских гимнасток, вместо того, чтобы обсудить реальные проблемы отечественного спорта

(совершенно не разбираемся в «художке», но Линой Ашрам похожа на крысу).

Возвращаясь к кейсу с Нобелем, Тина Канделаки предсказуемо выступила в своей типичной манере, на прощанье припомнив Нобелю «развитие личного бренда» и интервью с Валерием Карпиным, которое Арустамян сделал для своего YouTube канала, не для Матча. Заодно теперь все поняли, по какой РЕАЛЬНОЙ причине не вышло интервью с предыдущим наставником сборной Станиславом Черчесовым. Вероятно, тогда Нобель решился на компромисс. После «Мамаевой любви» места для компромисса не осталось.

В словах Тины Канделаки сквозит настоящая женская обида: «Мы его, можно сказать, на помойке нашли. Отмыли, очистили, аккредитацию на ЕВРО сделали, а он нам фигвамы рисует». Но Нобеля тоже можно понять. И простить.

И это были все новости спорта на сегодня.