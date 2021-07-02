{ 2 июля 2021 }

Матч футбольного ЕВРО – Испания-Швейцария.

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится последний из запланированных матчей футбольного ЕВРО – Испания встретится в 1/4 финала с «могильщиками» чемпионов мира, сборной Швейцарии. Но атмосферы футбольного праздника в северной столице как-то не ощущается, несмотря на открытую фанзону на Дворцовой площади. И тому есть причины.

Глава МВД Швейцарии накануне крайне не советовал швейцарцам ехать на матч своей сборной, а Минздрав Финляндии напрямую связал вспышку заболеваемости коронавирусом с футбольными болельщиками, вернувшимися из Санкт-Петербурга. Одним словом, наши западные партнеры снова ведут себя крайне недружелюбно. И это тогда, когда Россия подставила «плечо поддержки» УЕФА и приняла на себя еще три матча.

Вместе с тем, «коронный футбол» позволяет сделать вывод о подлинном состоянии дел с заболеваемостью в Санкт-Петербурге. Пока официальная статистика рисует новую «прямую Беглова» посмотрим в лицо фактам – билетная кампания в Санкт-Петербурге провалилась. Из более чем 200 тысяч билетов на 6 матчей группового этапа было продано меньше половины. А если бы болельщиков, прежде всего, иностранцев было больше, то сколько из них заболело бы в Северной столице? И сколько заболело за эти дни самих жителей Санкт-Петербурга на «Алых парусах» и на их репетициях?

Складывается довольно показательная ситуация – если вакцинировавшиеся страны, такие как Венгрия и Дания, только выиграли от переноса ЕВРО, то Санкт-Петербургу было бы гораздо выгоднее провести игры в прошлом году. И без зрителей.

Методичка


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