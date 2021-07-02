{ 2 июля 2021 }

Набирает силу противостояние антипрививочников и власти

Рубрики: [Telegram]  
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Кто бы что из чиновников, насчёт необходимости прививок ни говорил, им в грош не верят, и это не случайно. Такая уж у них исторически сложилась репутация. Тем более, что все их предшествующие действия и бездействие в равной мере на эту репутацию работали. Все реформы, оптимизации и модернизации последних 30 лет привели население к устойчивому пониманию того, что баре хочут денег заработать. А себе или вышестоящим, и в каких они все отношениях меж собой состоят – какая разница? Пускай хоть передушатся, никто не заплачет.

Оставляя в стороне бредни, насчёт того, что вакцинирование придумал Гейтс (варианты: Греф, Чубайс, а то и все они вместе взятые, или сразу – мировое правительство и такая же мировая закулиса), для микрочипирования (?!) и порабощения населения России, люди с более или менее приемлемым уровнем образования и ещё не свихнувшиеся окончательно, из числа скептиков, упирают на то, что рекомендации властей путаные и противоречат сами себе, нарушения этих рекомендаций, вроде проведения в Питере, в разгар пандемии, “Алых парусов”, вопиющи, и на вакцинах явно кто-то из начальства, медицинского и прочего, делает большой бизнес.

Это, кстати, и в самом деле многое объясняет. Тем более, что Голикова, Попова или Собянин, как и Медведев, никак не являются лидерами общественного мнения, не вызывают особых симпатий у публики, и чем больше они что-то говорят, в свойственном каждой и каждому из них стилю, тем их рейтинг ниже. Да и не только их – они чей угодно рейтинг утопят. “Каков поп – такой и приход”, не сегодня придумали. Хуже имидж в “элите” только у нашего научно-образовательного и финансово-экономического начальства, и с этим уже ничего не поделаешь. Не усугублять бы им, да никого из них с экрана не сгонишь и из эфира не попросишь.

Дошло до того, что на каждое выступление в защиту прививок врачей, в том числе вполне авторитетных и профессиональных, приходится вал хорошо снятых видео- и мультипликационных роликов, которые их высмеивают, опровергают, разоблачают и нагнетают такую волну истерии, что по сравнению с ней сам по себе коронавирус уже и не кажется чем-то запредельно страшным. А тут ещё и деятели культуры к этой кампании подключились, которые вообще ни черта ни в чём не понимают, но лицами и голосами торгуют вовсю. Об интернетной пене, тусовщицах, дамах полусвета и прочей бестолковой лабуде, и не говорим.

Многие из них полагают себя жутко храбрыми. Карбонарии и революционеры, одно слово. Борцы с режимом в каких угодно его проявлениях – вроде тех, которые в ряды анархистов и эсеров в начале прошлого века уходили. Страсть к показушным жестам, на грани фола или за ней, как у Бероева с шестиконечной жёлтой звездой в знак протеста против мер по борьбе с пандемией, полное отсутствие мозгов в голове и искренняя вера в тот бред, который они несут. Нормальное явление. Людей с тонкой нервной организацией клинит первыми. Как Буба Касторский полковнику Кудасову говорил? “Я артист, а значит нервы никуда”.

Впрочем, много и просто провокаторов, сумасшедших и идиотов, которые, с развитием интернета, получили платформу для самовыражения. Этим, в принципе, всё равно, что писать и на кого ссылаться – их же не найдут… Издержки всеобщей грамотности, в том числе компьютерной. Автор и на себя находил и находит ссылки, насчёт того, что он против вакцинации и за тех, кто с ней борется, хотя дело обстоит ровно наоборот. Разве что Путина себе в союзники вся эта гопа не призывает, против вакцинации бороться. Но тут свой смысл. Им же его по любому сносить надо. На то всё, судя по всему, и рассчитано. Грустно всё это…

Евгений Сатановский


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