В Санкт-Петербурге, как и в Москве, растет число заболевших, но организаторам футбольного Евро деваться некуда — первый матч уже послезавтра, работаем с тем, что есть.

В то же время Питер переживает удивительную метаморфозу. От обстановки очень странного ПМЭФ, ещë более закрытого, чем все его «закрытые вечеринки» (и запомнившегося, скорее, эскортами элиты и элитными «эскортницами») северной столице предстоит на три недели вернуться на 3 года назад.

Да, атмосфера уже не та, что прежде и официальные лица пугают нас то польскими болельщиками, то украинской формой, но те же лица буду вынуждены держать лицо хотя бы в рамках одного города (что гораздо проще, чем в 11). И то, как быстро Россия от режима «маразм» перешла к адекватности, лишь подтверждает бессмертные строки Максима Горького: «Если человека долго называть свиньей, то рано или поздно он захрюкает».

Вот уже и самокатам разрешили кататься, а Нобелю Арустамяну разрешили работать на Евро. С Данией, правда, так ничего и не решили, но так то Дания — там Европа и строги правила, там не бывает волшебства.

А в России у волшебства постоянная прописка. Так поторопитесь в Санкт-Петербург. И обязательно до 2 июля. После будет поздно.