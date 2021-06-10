ФБК Навального перестаёт легально работать в России

Лондон и Вашингтон выразили изумление и протестуют против… да, в общем, уже и не важно, против чего конкретно. Не в формулировках суть. Протестуют они против того, что чрезвычайно удобная для организации внутренних волнений под заказ и разложения российских интеллектуалов и молодёжи, а также изготовления и слива в информационное поле компромата на тех людей из руководства страны, которых нужно было ослабить, структура, перестаёт функционировать, что сильно ухудшает перспективы революции, переворота или что там в России было запланировано. Поскольку это при Ленине газета была коллективным организатором масс. Сейчас её роль играет интернет.

Только-только систему наладили и запустили по-полной… Впрочем, она и работая вполоборота много чего накуролесила. Разгребать и разгребать. И тут как никогда актуальны вопросы, кто её изначально запустил и на протяжении долгих лет финансировал и крышевал? Не из организаторов процесса, а из «кремлёвских» и околокремлёвских кругов? Кто из них вывел на российскую политическую арену Навального, проталкивал его на всех уровнях и, опять-таки, финансировал и крышевал? Ответа-то на эти простые, но, судя по всему, до крайности неудобные вопросы, до сих пор нет. А почему? Очень близко к трону сидят? Или ещё во многом контролируют ситуацию в стране? Так тем более — кто это? Интересно же! Открыли бы личико, Гюльчатаи наши…

Может ли ФБК отбиться в суде? Вряд ли. Если такое чудо чудное произойдёт, встанет уже другой вопрос: кто страной управляет и долго ли она с таким управлением протянет. Заметно, впрочем, что произошедшего на Западе, при всех обвинениях нашего Первого в диктаторских наклонностях и всём прочем, что только по его поводу можно было изобрести, никто не ожидал. Напротив, к его встрече с Байденом намеревались ему много чего предъявить. Тут как нельзя к месту и Дмитрий Быков про свою давнюю хворь вспомнил — естественно, в результате отравления его «Новичком» ФСБ (самое безопасное в мире боевое отравляющее вещество получилось, ни одного летального исхода), и Байден должен рассказать Путину, что «Америка вернулась»… Интересно, откуда? И надолго ли уходила?

В итоге, получается всё как-то не по сценарию. Навальный сидит. Да, по прежним делам, но раньше-то он по ним не сидел — летал куда угодно, в том числе за границу, и ничего. А тут такое триумфальное должно было состояться возвращение героя из Европы — сорвали. Толпы в аэропорту, толпы на улицах, Запад находит в нём нового лидера страны, борца с коррупцией вносят на руках во власть… В итоге, весь пар ушёл в свисток, сценарий не сработал, а новый кто писать будет?! Да ещё Лукашенко упёрся. Не уходит, протесты гасит, организаторов ловит, инициаторам операции против него: Литве, Латвии, Украине и Польше, то в экономике кислород перекрывает, то границу с ними закрывает, то их структуры у себя запрещает. Поляков вообще кровно обидел новым праздником воссоединения белорусских земель.

В общем, всё как всегда. Докторам страшно не нравятся их собственные лекарства. Они не ожидали, что их самих и их людей у нас и в Белоруссии начнут ими лечить. Поскольку им можно что угодно, где угодно и последствий для них быть не должно. Белые люди не для того туземцев поучают и исправляют, чтоб те сопротивлялись и отвечали. А вышло косо, криво и с точки зрения имиджа в кругах собственной агентуры влияния (и просто агентуры), очень некрасиво. Если ты за Запад против его противников, которые тутошние начальники, и тебе за это ничего не будет — это один расклад. Если будет, но не сильно — другой. А так, как сейчас, никто не договаривался. Ряды наших борцов за светлое будущее против тёмного настоящего явно и быстро поредеют. Как с кадрами работать?!