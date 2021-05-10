{ 10 мая 2021 }

Главврач Навального

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Глава Минздрава Омской области Мураховский более известный как «главврач больницы, куда привезли Навального» на 48 часов стал самым важным (и разыскиваемым) человеком в России. А это, согласитесь, уровень – единолично перебить новостную повестку в дни празднования Главного Праздника Страны.

К вечеру 9 мая уже было не важно, что сказал Главнокомандующий и как он это сказал – все искали Нобиле Мураховского. Сперва нашли квадроцикл, а чуть позднее и самого человека в белом халате. Вроде бы ещë была и женщина, но про неë как-то быстро забыли.

На первый взгляд, Мураховскому повезло – после аварии квадроцикла, живой, на своих ногах, вышел из леса. Всë лучше, чем заместитель Максимишин и завтравмой Агишев, скончавшиеся в феврале и марте. Но что будет дальше и где Мураховский проведëт остаток своих дней – этого не знает пока никто, в том числе и сам Мураховский.

Зато теперь понятно, как можно найти что угодно (и кого угодно), не прибегая к помощи новомодных AirTag от компании Apple. Достаточно хоть как-то обозначить связь объекта поиска с Навальным и тогда «найдëтся всë». Само найдëтся, в его же интересах, чтоб само.

Методичка


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