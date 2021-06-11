Новые правила оформления полиса ОСАГО

Вечное стремление поставить телегу впереди лошади в очередной раз проявилось в вечном русском вопросе прохождения техосмотра. В октябре прошлого года оформление полиса ОСАГО увязали с обязательным прохождением техосмотра. Но не простого, а модного, с фотофиксацией. Новый порядок должен был вступить в силу с 1 марта, но «что-то пошло не так», и в последний момент премьер Мишустин отложил введение процедуры на полгода.

Все эти несколько месяцев, пока водители продумывали варианты как жить дальше, в правительстве тоже не сидели сложа руки. И к июню на свет появилось достаточно удивительное решение. То есть решение вполне логичное, но удивляет не столько его смысл, сколько дух. После бесконечной череды запретов и ограничений буквально во всех сферах ГИБДД просто взяла и предложила сделать прохождение техосмотра добровольным для владельцев личного автотранспорта, сосредоточив внимание на грузовом транспорте, автобусах и такси.

Соответственно, предполагается отменить и привязку ОСАГО к прохождению техосмотра — и здесь время удивляться во второй раз: Госдума просто так взяла и приняла поправки к законам, не теряя время на обсуждение и волокиту.

Или это кто-то очень важный очень любит водить автомобиль. Или в России проще что-то отменить, чем заставить работать как надо.