ВШЭ унизили назначением чужака, математика, выходца из МГУ, ректора ДВФУ.

Новый врио ректора Анисимов ни дня не работал во ВШЭ. Власти показывали Кузьминову, сотрудникам ВШЭ, что среди них нет достойных кандидатов. За почти 30 лет ВШЭ выпустила министра Орешкина, но не смогло выпустить нового ректора. За последние 20 лет ВШЭ привыкла переманивать сотрудников из других университетов, того же МГУ, а не получать чужака сверху, да ещё и не экономиста, не знакомого с Гайдаром, не учившегося на Западе.

ДВФУ с точки зрения системы обучения студентов похож на ВШЭ, но работа Анисимова в МГУ в 2000-х делает из него потенциального противника Кузьминова. Поскольку Кузьминов тогда занимался реформой образования (вводил ЕГЭ), а сотрудники МГУ были в оппозиции к реформе, против ЕГЭ.

С точки зрения престижа ВШЭ, сохранения остатков имиджа либерального экономического вуза ректором надо было назначать кого-то из команды Кузьминова, ректора РЭШ, выпускника западного вуза. Но ВШЭ настолько разрослась в размерах и стала политическим фактором, что власть перевела ее ближе к среднестатистическим российским вузам без «особой» идеологии.