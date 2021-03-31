{ 31 марта 2021 }

УЕФА любит совместные ЕВРО

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Отношений между Россией и Великобританией, как это уже не раз подчеркивали, так сказать, дипломаты со Смоленской, нет. Лондон, конечно же из зе кэпитал оф ГрейтБритн, а английский – язык международного общения, но «холодная» война с островами у России даже сильнее, чем с США.

Но очень скоро может оказаться, что именно с Россией Британии придëтся разделить главный футбольный турнир континента – Евро2020. Всë дело в том, что на фоне официальных новостей о квоте в 50% зрителей на матчах в Санкт-Петербурге появились неофициальные, но крайне устойчивые слухи о переносе всех матчей Чемпионата в два города – в те, что на Неве и на Темзе.

УЕФА любит совместные ЕВРО. Не только как символ единства континента, но и за возможность сэкономить на издержках. Бельгия и Нидерланды в 2000, Австрия и Швейцария в счастливом для нас 2008, Польша и Украина в 2012.

Апофеозом фут-шеринга должен был стать юбилейный ЧЕ-2020, разделенный между 12 городами Европы. Но представить себе совместный чемпионат России и Великобритании не могла даже самая смелая фантазия.

Если оставить в покое слухи и отталкиваться от практических соображений, то в пользу России говорит зримое возвращение футбола как массового зрелища подтверждением чему стало проведение в Сочи матча Россия-Словения со зрителями. Позабытая картинка, словно из прошлой жизни, разительно (и положительно) отличалась от безжизненных евроматчей при пустых трибунах, из-за чего были слышны не только гулкие удары по мячу, но и реплики тренеров и игроков. За Британию свидетельствует разогнавшаяся АПЛ и постепенно оживающие стадионы родины футбола. Смогут ли политические оппоненты на месяц вновь стать союзниками узнаем совсем скоро – окончательное решение УЕФА по формату проведения Евро-2020 ожидается во второй половине апреля.

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