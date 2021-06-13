{ 13 июня 2021 }

Юбилейный ЕВРО

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  

Стартовавший футбольный Чемпионат Европы сохранил от первого года пандемии не только цифры 2020, но и сам в чëм-то похож на только что переболевшего и ещë толком не окрепшего человека. Пораженные болезнью органы дают о себе знать в самый неподходящий момент, а отказавшие чувства не предупреждают вовремя об опасности.

Юбилейный ЕВРО ставил главной своей задачей объединение футбольной Европы и преодоление границ, но в реальности конфликтной политики стало только больше. Украина приготовила форму с предсказуемо провокационными для России элементами — Россия предсказуемо «подорвалась» с протестами. И, видимо, чтобы показать, насколько всë это абсурдно с обеих сторон, Греция заявила о претензиях к форме сборной Северной Македонии. Только не за то, что там есть, а за то, чего там нет — буквы С. в аббревиатуре ФФМ («Футбольная федерация Македонии»).

Дело в том, что Македония Северная только потому, что Греция 30 лет не давала жизни и права на название этой бывшей югославской республике. «Федерация футбола Македонии» позволила себе отбросить лишнее слово, на что греки снова возбудились и прибежали в УЕФА. У греков мало шансов — ФФМ не является государственной организацией, значит, могут называться как угодно. Но греки кровь попортят.

Что касается границ, то и тут было вполне предсказуемо — Азербайджан, наплевав на обязательства, не пускал ведущих Матч ТВ, да и просто армян, рассчитывавших приобщиться к футбольному празднику. В результате трибуны «Олимпийского стадиона» в Баку вчера выглядели даже не пустыми, а безжизненными — при заявленной вместимости в 50% от 70 тысяч на стадионе присутствовало всего 8782 зрителя.

А главное событие Чемпионата произошло не на поле, а у его кромки — именно там вчера спасали после остановки сердца футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена. Многие отмечали фантастическое единение фанатов команд Дании и Финляндии в единой поддержке футболиста, может быть, впервые за эти полтора года вернувший дух того самого единства. Но вместе с тем нельзя не отметить, что в матче со сборной России от единения не останется и следа. И причина не в склочности российских болельщиков, не придумавших ничего лучше, как освистать акцию BLM на вчерашнем матче, а в том, что российских болельщиков на матч Дании и России не пустят. Потому что коронавирус.

Вот и попробуйте после этого думать «только о футболе».

Методичка


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