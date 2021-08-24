Путин. Газ. Евросоюз

Строительство “Северного потока — 2″ завершается. Меньше месяца осталось. Есть шансы на то, что Европа, так сильно озадаченная «глобальным потеплением», Гретой Тунберг, безуглеродной экономикой, которая призвана совершить чудеса в экологии и прочими изысками современного мира, где виртуальная реальность и политика мифов и спекуляций окончательно вытеснили из сознания западного начальства реальную картину того, что происходит вокруг, теперь не замёрзнет. Хотя будет ли она за это благодарна… Вообще-то, вряд ли. Да, впрочем, у нас ни за что благодарности или даже элементарного соблюдения правил приличия от неё никто давно и не ждёт. Очень уж сильно европейские политики себя переоценивают. Давно, наверное, на свои улицы не выглядывали и в зеркала не смотрелись.

Американцев это тоже касается. Да и весь коллективный Запад как-то очень кисло выглядит для всех тех, кто не влюблён в него слепо и пожизненно, как его отечественные болельщики, которых невесть почему у нас принято называть либералами. Такое хорошее слово изгадили… После миграционного кризиса, коронавируса, сексуально-политических и расовых девиаций, безумных авантюр и ещё более безумных провалов на Ближнем Востоке, хронических неудач в борьбе с исламистским терроризмом, образцово-показательного идиотизма с парламентскими и президентскими выборами, в какой бы стране они ни проводились, попыток давить на Россию и угрожать Китаю, экономического и демографического кризисов, и явной неспособности решить какие угодно проблемы…

Что забавно, главный аргумент, который выдвигается против российско-европейских энергетических проектов, то, что в будущем (?!) Москва сможет использовать это сотрудничество в целом и “Северный поток — 2″ в частности, как средство политического давления. Притом, что за десятки лет такого сотрудничества, она ни в советские, ни в постсоветские времена этого почему-то ни разу не делала. А вот кто только этим и занимался, непрерывно угрожая, шантажируя и интригуя, давя и подставляя, нарушая все договора и соглашения, в том числе задним числом, так это Соединённые Штаты и Евросоюз. По хорошему, с такими партнёрами-шулерами не то, что дела вести, с ними говорить не о чем. Так что то, что Путин это до сих пор делает, говорит о его личных качествах много больше, чем о том, зачем это России нужно.

По нынешним временам понятно, что ориентация Москвы на сотрудничество с Западом не только не сыграла, но и принесла ей массу проблем. Нет, разумеется, многие у нас и на Западе на этом изрядно заработали и ещё заработают. Разворовывание и распродажа страны таких масштабов, как Россия, дело более чем прибыльное. Особенно если не за ломаный грош её продавать или вообще в подарок, как было в 90-х, а пытаться получить за неё свою цену, как стало принято после, когда немного сориентировался наш «истеблишмент» в том, что в мире происходит. Так что, тут для России совершенно неважно, будет ли построен “Северный поток — 2″ или нет, пойдёт по нему в Европу газ или нет и если пойдёт, сколько лет он проработает. Кому тот трубопровод, в конце-концов, больше нужен?

Четверть века, как Путину, в ходе своего прощального визита в Москву, Меркель сказала, определяя перспективы европейского экспорта российского газа, наше сотрудничество продлится, или нет — не суть. Что через 25 лет будет, один Г-дь знает. И у нас. И в Европе. И в США. И в мире в целом. Нынешние политики если до той поры и доживут, такими ветхими старцами будут… Что до того, зачем Путин так упорно трубопроводы по всему миру тянет, соединяя Россию с ближними и дальними соседями — в случае Евросоюза едва ли не вопреки желанию Брюсселя и уж точно поперёк всех расчётов Вашингтона, как говорил покойный папа, разбирая наши с братом ссоры, должен же кто-то из двух спорящих быть умнее. Тот самый случай. Очень точно характеризует сложившуюся вокруг России ситуацию.