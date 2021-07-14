{ 14 июля 2021 }

Евросоюз вступает в гонку национальных криптовалют

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Евросоюз вступает в гонку национальных криптовалют: сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен дать зелёный свет проекту по запуску цифрового евро. Пока единственной в мире страной, где есть полностью работающая версия государственной цифровой валюты, остаются Багамы со своим «песочным долларом».

Руководство ЕЦБ утверждает, что форсирование запуска цифрового евро стало ответом на стремительный рост онлайн-платежей на фоне пандемии. Однако в позиции регулятора кроется лукавство: если не заняться этой проблемой вплотную прямо сейчас, то денежный суверенитет Европы может оказать под угрозой из-за высокой активности Китая в сфере международных цифровых финансов.

Главные вопросы, которые волнуют мир в связи с национальными цифровыми валютами — будут ли платежи анонимными, и как быть с действующей банковской системой? У ЕЦБ окончательных ответов на них пока нет, но регулятор признаёт, что эволюция денег в «цифру» неизбежна. Понимают это и в российском ЦБ — уже через полгода 12 отечественных банков приступят к тестированию цифрового рубля.  

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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