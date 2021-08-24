{ 24 августа 2021 }

Прогноз Жириновского

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Просмотрел прогноз Жириновского, насчёт изменения в ближайшее десятилетие границ на Ближнем и Среднем Востоке, а заодно и всей геополитической ситуации на постсоветском пространстве. Яркий прогноз, не без сенсационности. Часть государств исчезнет, некоторые появятся, Турции и Ирану вообще хана настанет, Пакистан в одну страну с Афганистаном объединятся, беженцев будет море. Ну и, естественно, все в г-не, а Россия в белом фраке и в зените могущества. И все бывшие союзные республики к югу от наших границ ей в рот глядит и три раза «ку» делают. Поскольку без неё им никуда. Гарант и крыша.

Тут, что понятно? Выборы скоро. Все партии и партийные лидеры внимание к себе привлекают, оттого и токуют, что те глухари. Каждый о своём, о девичьем, что ему ближе. Явлинский про то, что «нет новому застою» и «мы хотим перемен» пластинку запустил. То ли Цоя у него кто-то в партии, кто за агитпроп отвечает, переслушал, то ли в очередной раз демонстрирует, что узок круг его политтехнологов и страшно далеки они от народа, который, как раз, перемен по самое горло наелся и застой брежневский вспоминает с большим пиететом. Зюганов про своё, ностальгическое, заунывное, как бы коммунистическое. И так у всех.

Ну, а Владимиру Вольфовичу сам Б-г велел пожёстче на ближневосточной клавиатуре играть, благо, он и в самом деле специалист — не прикидывается. Хотя эпатирует вовсю, так как, сбудься его прогноз, большой вопрос, что останется не только от соседей России, но и от неё самой. Но, как человек опытный и, при всех своих резкостях, весьма осторожный, насчёт внутренней устойчивости нашей государственной системы он даже не заикается. Не время. Заподозрят в желании раскачать лодку, не лучше, чем с Фургалом дело может кончиться. Не готова действующая власть шутки шутить, хотя и держится изо всех сил, особо не свирепствует.

Что любопытно, часть прогнозов ВВЖ может и сбыться, но только если состоятся все западные планы и проекты в отношении Большого Ближнего Востока, в который у американцев и европейцев наша бывшая Средняя Азия и Казахстан тоже входят. А вот тут большой вопрос. По картам оно логично выходит, а «на земле», где работают не университетские теории, а реальность, многое выглядит более, чем сомнительно. Плюс фактор личности в истории. Точнее личностей. Поскольку ломать не строить, но для возникновения такого числа новых стран, как уверенно предсказывает Жириновский, такая толпа национальных лидеров нужна…

Опять же, вопрос вопросов, как будет в обозначенные им сроки меняться весь остальной мир. Европа и Америка, мы и Китай, Индия и страны ЮВА. Никак? Так не бывает. А если будут, как это на описываемом им регионе БСВ скажется? Оно, конечно, хорошо, широкими, чтоб не сказать широчайшими мазками полотна батальные полей будущих ристалищ рисовать и чертить границы стран, возникающих и рушащихся, в тумане грядущего. Пока же, даже Курдистан, как государство, не состоялся. А уж насчёт него с начала ХХ века столько было копий поломано… Так что, большая часть перемен по западным лекалам, которые творчески переработал ВВЖ, явно несостоятельна. Да и слава Б-гу. А то ведь накаркает…

Евгений Сатановский


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