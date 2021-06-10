Чемпионат Европы по футболу еще не начался, а две «победы» у России уже есть. УЕФА потребовала от Украины убрать с внутренней стороны формы надпись «Героям Слава», а Нобель Арустамян аккредитацию на Евро2020.

Тина Канделаки поспешила плюнуть в сторону «завистников», но реальность такова, что у МатчТВ с аккредитацией не получилось, а получилось только у российского МИДа. И это тот случай, когда российское внешнеполитическое ведомство стоит поблагодарить за хорошо проделанную работу с использованием инструментов, так сказать, дипломатии, доступных исключительно МИДу.

С формой же по сути восстановлен статус кво. Надпись «Слава Украине» красуется на загривке украинских игроков уже почти три года, вопросов до этого она не вызывала, поэтому и осталась на месте. А вот отзыву «Героям Слава» на внутренней части (несмотря на то, что это теперь не только политический лозунг, а воинское приветствие) отказано по причиние «милитаризма». Впрочем, украинцы вполне могут воспользоваться лайф-хаком сборной России на Олимпиаде-2018. Как говорится, «стыдно, у кого видно».