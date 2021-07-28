{ 28 июля 2021 }

С иронией судьбы, но без легкого пара

Рубрики: [Telegram]  [Интервью]  [Кино]  
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«Ирония судьбы»

Режиссер Марюс Вайсберг, не только виновный в легком поведении бабушек, но и ответственный за выход ремейка «Иронии судьбы…», дал интервью, где поделился некоторыми деталями его создания. По традиции, выбираем лишь емкие тезисы, а интервью советуем прочитать целиком. Впрочем, в этот раз не уговариваем.

Комедия ABOUT FATE будет без пошлости, с возрастным порогом в 12+. Помня предыдущие труды автора, уточнение посчитаем критически важным.

Главная задача — донести сочетание юмора и романтики, все более редкое в современном кино. Актеров для ромкомов все меньше, вот их и перестают снимать из-за отсутствия подходящих типажей.

Со сценаристкой страшно повезло. Марюсу удалось вовлечь в проект Тиффани Полсен, еще до того, как она резко возросла в авторитете после комедии «Пара на праздники». А Тиффани не только здорово работает, но теперь еще и привлекает дополнительное внимание к ленте своим участием.

Да, Вайсберг циничен и трезв, считая, скажем, участие Полсен — куда более весомой для мирового зрителя заманухой, нежели слоган «ремейк советской классики». Этот прием будет использоваться разве что в зоне бывшего Союза.

От оригинала постарались оттолкнуться. По факту от него — лишь осколок названия и завязка, а дальше события развиваются по собственному сценарию, полностью учитывая другое время, место и возраст героев. Вайсберг ограничился парой оммажей оригиналу, а больше всего надеется передать его сказочную, лирично-праздничную атмосферу.

Будем откровенны: задача практически нереальная. Атмосфера — едва ли не самое хрупкое и капризное в кино, и умей современные режиссеры свободно копировать ее лучшие образцы — Евгений Баженов бы, наверное, снимал ролики об истории. Например, о Ледовом побоище.

НЕВМИНКУЛЬТ


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