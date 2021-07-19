Пара мыслей на рассвете

Скажем слово о тех, кто нами правит. Не ради карьеры и денег — какая может быть карьера за 60 и какие деньги могут выплатить начальники, если о них писать не под заказ? И не ради того, чтобы в стать в плотные ряды всех тех, кто, если в очередной раз нашего Первого и его ближний круг не пнёт, пить-есть-спать не сможет. А просто навеяло. Светает, сон ушёл, дневная жара ещё не вернулась, а в голову пара случайных мыслей пришла. И если их не записать, уйдут — не вернутся. Сто раз уже так было. Так что, чем бессонницей страдать… Опять же, приснилось почему-то, что позакрывались в отечестве нашем все телеграм-каналы, так что есть последняя возможность сказать, что на ум пришло. И не то, чтобы от этого так уж пострадала русская словесность — не Гомер автор, не Шекспир и не Гоголь, что он и сам превосходно знает, но и не рэпер, не тик-токер и не Ольга Бузова или Виктория Боня. Не до такой степени…

Засим, зафиксируем, что на часах 5 утра, а в руках не гусиное перо, не тростниковый калам и не греческий стилос. Маленькая китайцами сделанная коробочка с экраном в руках. А внутри неё — с одной стороны микросхемы, а с другой — мир. Весь мир. Друзья и родня, с которыми она соединит, где бы они ни жили — только номер набери, или просто пальцем в имя с аватаркой ткни, в мессенджере. Книги и фильмы. Мультики и музыка — любая, на выбор. Новости, опять же. На любом языке, с какими угодно комментариями. Ну, и религия там — тоже любая. Куда же без неё? Справки по какому хочешь вопросу, изображения каких угодно мест и рассказ о каких угодно яствах (от профессиональных ресторанных критиков до обычных гурманов). Игры. В общем, как уже сказано — мир. Весь мир. Нам это так привычно — давно никого не поражает. Дети, так и вообще не понимают, как может быть иначе. Удобно же…

Вот и поговорим с этим самым миром на означенную тему. А то она, вроде как, заявлена, но пока что слова про неё не сказано. Нынешний читатель так не привык. Ему некогда авторскими рассуждениями на отвлечённые вопросы заниматься. Он сразу хочет к делу перейти. Вынь, да положь ему: хорошие они там все сверху, или плохие? В чём именно? И что ему конкретно делать? За них быть? Против? Не заморачиваться? Опять же, если против, то за кого, тоже конкретно? Набор фамилий не так уж велик, но какой-никакой выбор есть. Хотя и тут не без подвоха. Не случайно надысь испустил крик души один из наших думских бояр, человек в стране не последний, хотя и не первый. Да он и не претендовал на это никогда. Так прямо и сказал, обратясь к трону: правь, государь, нами, всей страной и жителями ея, сирыми и убогими, вечно, и да хранит тебя Г-дь! Чего ещё можно было ожидать от верного правителю вельможи?

Закавыка тут в том, что с одной стороны он прав. Нет ничего хуже перемен, как бы их все не ждали. Мечтаешь о них, мечтаешь, а потом они случатся и ка-ак по голове шандарахнут! И ведь, всегда к худшему. То есть, с одной стороны, мечтания многих исполняются — перемены пришли. А с другой — рады ли они этому? Где-то что-то прибавляется, где-то убавляется. Качается коромысло, на котором с обеих сторон судьбы людей и стран. То вверх, то вниз… И вовсе не обязательно, что если вверх, то это обязательно хорошо. Так там, наверху, удержаться сложно… А как стряхнёт — лететь больно уж далеко. Не у многих выходит уцелеть. Отчего людям с возрастом всё больше милее стабильность. Она же статус кво. Она же застой. Который ругать можно сколько угодно и по нынешним временам даже модно, но все всегда именно к нему и стремятся, как наедятся приключений в очередную пору перемен.

Кстати, у нас он как раз и имеет место быть. Во второй раз за сто лет. И в этом есть немалый плюс, хотя и минусов тоже достаточно. Ибо всё в этом мире не вечно. Все мы гости на этой земле. Всё когда-нибудь заканчивается. Кто бы нами ни правил, их в свой срок сменят другие, и вовсе не обязательно, что они будут лучше. Кто-то этого момента ждёт и его торопит, надеясь на перемены в своей собственной судьбе. Кто-то боится, не ожидая для себя от этих перемен ничего хорошего. Кто-то за происходящим наблюдает со стороны, что вовсе не гарантирует, что как процесс пойдёт, он уцелеет. Но пока не пошёл… Скажем лишь, что нынешняя власть не худшая на планете и жизнь в стране нашей далеко не так плохо устроена, как мы сами о ней частенько говорим. Не идеально. Но когда и где было иначе? Рушится на глазах многое, что чертовски жаль, и прирастает то, чего не хочется — тоже верно. Но терпеть можно.

Без оптимизма и без придыхания. Но можно. Хотя и сложнее, чем могло бы быть, поскольку приучены мы с детства к тому, что должно быть всё лучше и лучше, а потом совсем хорошо. То ли коммунизм настанет, то ли царство Б-жие на земле. И раз ни того, ни другого не видно, в нас закипает неизбывный пессимизм, горечь подкатывает к горлу и тянет на подвиги. Кому у власти Явлинского подавай, кому сразу Навального, а кому и Жириновского хватило бы, или Зюганова, да их всех путь наверх вечен и не предполагает ни счастливого воцарения на троне, ни разумной программы действий на этот случай. Как это всегда с популистами, которыми политики по определению являются, и бывает. Ну, сменит нынешнего Первого кто-то. Людей новых поставит. И начнётся то же самое, по новому кругу. Не меняется натура человеческая. Ни в какой стране, ни в какую эпоху. Так что, даже если хочешь, как лучше, получится, как всегда. Прав был Черномырдин.

По кругу история движется, по кругу. Ну, или по спирали, которая тоже круг, только многоуровневый. А уж вверх мы по ней вскарабкиваемся, или вниз сползаем — поди, разбери. Пока не вляпаемся в результаты собственных усилий… Поэтому, скажем, час спустя, после начала философствований на избранную нами тему, что ничто в этом мире не бывает так плохо и так хорошо, как кажется. Выгребем, значит выгребем. Потонем, значит потонем. Хотя, хорошо бы, конечно, чтоб выгребли. И тут всё от каждого в отдельно взятой ситуации зависит, в личном качестве. При том, что явная закономерность отношений власти и населения, при столь пессимистичном и скептическом народе, как у нас (а другого нет и не будет), состоит в том, что если власть на своём месте держится долго, от самого этого факта люди устают. В монархиях — нет, а в республиках, хоть тресни. Ну, система у нас такая. Демократия, ети её в качель.