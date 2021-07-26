Появится англоязычная версия «Иронии судьбы»

Марюс Вайсберг снимает англоязычную версию «Иронии судьбы».До этого режиссер работал над такими фильмами, как «Гитлер капут!» и «Бабушка легкого поведения». Он уже сообщил, что голливудским ремейком под названием About Fate заинтересовался Netflix. По словам автора, кино будет отличаться от оригинала, но атмосфера и сюжет останутся теми же. Действие картины будет происходить в США, а главные роли сыграют американские актеры.

Да, существует множество примеров, когда ремейк был лучше оригинала. Например «За пригоршню долларов» Леоне, «Железная хватка» Коэнов, «Отступники» Скорсезе, «Нечто» Карпентера, «Муха» Кроненберга, «Лицо со шрамом» де Пальмы. Удачными вышли отечественные косплеи «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время», новые «Джентльмены, удачи» и «Кавказская пленница»? Определенно, нет.

Почему это не заходит, понятно. Есть планка, заданная советскими режиссерами, переплюнуть которую тяжело. Да и зритель у нас к подобным вещам крайне требователен. Однако раз из раза современники пытаются снова. Причин две: желание сыграть на чувстве ностальгии и кризис идей. Со вторым все более менее объяснимо: мы живем в век избытка информации, все всё знают и видели. Чтобы придумать что-то новое, нужно много учиться, а делать это времени нет.

Ностальгия же при всей к ней любви чувство очень вредное, оно всегда означает нечто безвозвратно ушедшее и грустное, рождает желание укрыться в прошлом. Оно паразитирует на настоящем, не давая ему импульсов для будущего. Но в то же время оно позволяет нам не терять связь с прошлым. Чувство это хитрое, интимное, заставляет страдать. Поэтому использовать его искусственно и в коммерческих целях непорядочно. Для всего остального есть Голливуд.