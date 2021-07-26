Предложения по развитию Курильских островов

Предложения по экономическому развитию Курильских островов, выдвинутые российским президентом Японии, действительно заслуживают тех превосходных степеней, в которых о них пишет российская пресса. Примет ли их Япония? Вряд ли на это стоит рассчитывать. С японской и, кстати, с американской, раз уж эта страна до сих пор де-факто под полным контролем Соединённых Штатов, хотя официально считается независимой, эти предложения вообще про другое. Никакого отношения к тому, зачем Южные Курилы на самом деле японцам и американцам, они не имеют. Предложения эти, про зарабатывание с использованием предоставляемого островам особого статуса, денег. Да, не исключено, больших. И даже очень больших. Но…

Про бизнес, стало быть всё это. Прибыльный, с действительно уникальным режимом налогообложения, но нормальный бизнес. Предполагающий инвестиции и, чем чёрт не шутит, трансфер технологий. А не бесконтрольный вылов и вывоз в Японию особо ценного биологического сырья — рыбы, головоногих и крабов. То есть, это не про легализацию их браконьерства. Уже разочаровывает. Опять же, острова остаются российскими и никаких шансов на то, чтобы они отделились от России и были включены в состав Японии, приглашение развивать их экономику не даёт. А японцы-то имеют в виду именно это. Ну и, наконец, военные базы американцы на Южных Курилах построить ни при каком раскладе не смогут. И японцы не смогут. А зачем им всем тогда эти острова? За Шойгу завистливо с Хоккайдо наблюдать, что ли?

Нет, возможно, автор неправ. Вдруг, он про человечество думает куда хуже, чем оно того заслуживает. И японцы так мечтают с нами мирный договор подписать и заработать на этом много-много денег… Ну, или просто их в России заработать. Без мирного договора. Зачем он нам, кстати, нужен, тем более в разгар новой холодной войны, когда речь идёт о самом существовании России? Без того, чтобы красть российские ресурсы в особо крупных размерах. Без идей об отторжении у России территорий (пока очень скромных, по сравнению с теми, которые они у нас до 1945 года собирались забрать). Без создания военной угрозы с опорой на Курилы нашему Дальнему Востоку, а заодно Китаю и, чем чёрт не шутит — Корее. Северной или Южной, всё равно. Так что, хорошие предложения выдвинуты. Но не судьба.