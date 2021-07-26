Технология ароматизации кино

Пока все пишут про Boston Dynamics и SpaceX, российские школьники разрабатывают технологию ароматизации кино. Ребята подключились к стартапу, став победителями и призерами различных научных конкурсов: WorldSkills Russia Junior, «Курчатовский турнир» и «Мой первый бизнес».

Разработка под названием Illusion Aroma позволяет синтезировать и распылять запахи из сменяемых картриджей в зависимости от сцены на экране. Поначалу дорожку с ароматами добавят с помощью монтажа, но в дальнейшем распознавать видеообъекты будет нейросеть.

«Мы проанализировали сцены более сотни фильмов и выделили наиболее частые запахи, которые обязательно будут в библиотеке. Например, запах кофе и свежей выпечки», — рассказали в компании.

Сейчас проект на стадии создания прототипа. Он представляет собой колонку с семью картриджами, которая будет подключаться к компьютеру или телевизору по Bluetooth. Стоимость устройства оценивают в 50 тыс. руб. В планах — оборудовать устройством кинозалы.

Однако предыдущие попытки дополнить фильмы запахами успеха не приносили. Наверняка, завсегдатаи курортов Краснодарского края испытывали 4D-аттракционы, где двигаются кресла, дует ветер, летят брызги воды и работает обоняние. Особого интереса они не представляют — скорее, отвлекают от повествования.

Большое кино все-таки подразумевает интим чувств, когда в процессе участвует только зрение. Но очередное «умное» существо как домашнее баловство наверняка способно удивить приятелей.