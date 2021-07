Пара слов о Тайлере

Когда Тайлер Оконма появился на музыкальных радарах в 2009 году со своим дебютным микстейпом «Bastard», это было нечто, действительно шокирующее. «Bastard» позволял себе неполиткорректные высказывания, радикальные образы и море чернухи. Представить, чтобы подобная работа была выпущена сегодня, невозможно, Тайлер бы моментально попал в касту неприкасаемых. Но на следующей пластинке градус чёрного юмора только увеличился. Песня «Radicals» стала гимном юношеского максималистского протеста, а клип «Yonkers» удивлял нарративной мерзостью и повешением в кадре. Так Tyler, The Creator стал главным хулиганом от хип-хопа начала десятых. Прошу заметить, не гангстером, а именно хулиганом. Абсолютный гик, одевающийся в Supreme, читающий комиксы и слушающий старый экспериментальный соул — именно Тайлер принёс в маскулинную индустрию новый архетип. Всё это буйство продолжалось до альбома «Flower Boy» и окончательно сошло на нет в пластинке «IGOR», за которую Тайлер получил статуэтку «Гремми». Музыкант одинаково хорошо себя чувствовал и в альтернативном хип-хопе, и в экспериментальной поп-музыке последних лет. Да и фанаты особо не расстраивались из-за перемены векторов. Но, казалось, что новый альбом должен ответить на очень важный вопрос, который остался (спойлер) без ответа.

Перед Тайлером стояло, как нам кажется, три пути. Первый, и самый очевидный — вернуться к корням своего старого творчества, выпустить пластинку хлёсткого абстрактного хип-хопа и пробудить престарелых, но до сих пор многочисленных, олдов. Этот путь подтверждался выпущенными синглами и более всего тянул на истину, но по итогу вышло всё не совсем так. Второй путь — продолжить синт-поп традицию «IGOR» и ублажить новую аудиторию нежными хитами, тут всё понятно. Третий путь, наиболее традиционный для Тайлера — переизобрести свою музыку и лирического героя. Так музыкант делал, пожалуй, всегда, полностью меняя образ и звук от альбома к альбому. Именно такой путь, по нашему скромному мнению, Тайлер выбрал и для «CALL ME IF YOU GET LOST». Получилось ли у него? Не совсем.

Дело в том, что после таких эпохальных альбомов, как «IGOR», просто необходимо выпустить работу, утверждающую твоё место в индустрии. Тайлер всегда был тёмной лошадкой, яркой игрушкой альтернативщиков, но за последние 4 года успел также стать любимчиком поп-среды. Варианта два: либо послать всех к чертям, либо примкнуть к одной из сторон. Зная Тайлера, логично было бы ожидать отрицание всей этой бессмысленной клановости индустрии, но ему вдруг стало страшно (!!!). Страх — именно то, что не позволило «CALL ME IF YOU GET LOST» стать ещё одним отличным альбомом. Пластинка одновременно заигрывает с битами времён «Wolf» и розовой эстетикой 80-х с последних работ. Звук будто пытается усидеть на двух падающих стульях, не чувствую под собой земли. Ощущается спешка, удобные гости, от которых нельзя ждать ничего, кроме «нормального» куплета. Ещё Тайлер, как будто намеренно, использует самые худшие элементы из «Cherry Bomb», в попытке создать новый стиль, но терпит неудачу. И вина всему этому — страх, боязнь потерять street credibility и лайки гламурной тусовки. Тайлер сам загнал себя в ловушку «трушности». Несмотря на то, что постмодерн избавил нас от дуальности «андерграунд/попса», Тайлеру на вопрос «кто я, андерграунд или продажный гахххн?» всё же отвечать приходится, хотя никто, честно говоря и не заставлял. Вместо ответа, слушатель получил лишь неразборчивое блеяние.

Вообщем-то, «CALL ME IF YOU GET LOST» — это просто нормальный альбом. Слушабельный, привычный и качественный, но за это ли мы любим Тайлера? Я, лично, нет. Но, как говорится, мои ожидания — мои проблемы.