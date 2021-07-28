Тимур Бекмамбетов выпустит вертикальную версию «Девятаева» для тех, кто едет на работу

Фильм выйдет в формате, рассчитанном на просмотр частями в наушниках со смартфона. Это киносториз по 7-20 минут. Такая задумка у Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова была изначально. Эра простого проката уже прошла. «Девятаев» провалился финансово, но продюсеры правильно смотрят на мир. Подготовили несколько версий, которые привлекают новую аудиторию. Премьеры на разных площадках подают дозированно, чтобы каждая становилась инфоповодом и возвращала к фильму интерес.

В данном случае, помимо удобства просмотра, например, в автобусе или метро, есть и творческое различие. Тимур Бекмамбетов:

«В кинотеатрах мы показали историю о побеге, а в телефонах зрители увидят рассказ о человеке. Увидеть войну на экранах мобильного устройства — это как путешествие во времени, как если бы во время Великой Отечественной был Инстаграм».

Посмотреть мобильного «Девятаева» стоит и тем, кто уже бывал на нём в кино. Есть уникальные дубли и ракурсы, подготовленные параллельно кинотеатральным. А главное — это особый, бинауральный звук, который можно получить только в наушниках.