Импрессионизм впечатлит

Музей русского импрессионизма готовит свой самый масштабный проект. В сентябре ценителям представят десятки знаковых работ отечественных мастеров, собранных по всему миру.

Проект называется «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» и посвящен крупнейшему в США показу русской живописи во время выставки русского искусства в Нью-Йорке в 1924 году. Благодаря почти детективному расследованию и долгому поиску полотен в Музее русского импрессионизма удастся собрать более 70 работ выдающихся отечественных мастеров.

В экспозиции будут представлены картины Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Зинаиды Серебряковой, Виктора Васнецова, Игоря Грабаря, Ильи Машкова и ряда других именитых живописцев.