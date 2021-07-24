Битва против прививок и вакцинации как таковой продолжается. Кто-то из суеверия или из боязни уколов, кто-то из политических соображений (назло бабушке уши отморожу, только вместо бабушки Путин, Кремль, власть, как таковая…), кто-то из религиозного фанатизма (у нас же свобода религии — ну, так и чего обижаться — свобода разная бывает), а кто-то и просто за деньги (бес его знает, зачем за уничтожение вакцины платить, но ведь есть и такие случаи), делает всё, чтобы народ не прививался. Народная молва по этой части чертовски запутана и противоречива. Зачем конкретно, у каждого не спросишь, а если и спросишь, так ответы будут путаные, как заячьи следы. Чтобы Гейтс не чипировал (?!), Собянин (варианты: Голикова или Попова) не заработали, пускай Путин знает, что народ против власти (?!!)…

И так далее, и тому подобное. Пытаться эту логику понять бесполезно. Понятно, что по уровню мышления мы сильно сдвинулись во времени — лет на 100 минимум. С другой стороны, хотело начальство получить население, очищенное от тлетворного воздействия советской власти? Получило. Со всем тем мракобесием, которое в головах большинства народа, населявшего Российскую империю в те времена, царило, и безо всякого уважения к своему руководству. Что тогда тоже имело место быть, да ещё как! Последнему русскому царю никто не верил, никто его не уважал и никто его не слушал и слушаться не был готов. Отчего его и свергли при всеобщем ликовании всех слоёв общества. Это только наши ностальгирующие по старой жизни, которую они сами себе придумали, чудаки его могли в 90-х начать прославлять.

В общем — понятно. Однако, это теория. Отчего народ в стране дичает и до какого уровня он ещё может деградировать. При этом, пойманная буквально за руку на месте преступления группа лиц, которая в Брянской области не только уничтожала вакцину, но и вносила в государственный реестр поддельные сведения о якобы вакцинированных — это реальность. И зачем они этим занимались, не так уж важно. Если когда-либо кто-то хотел лицезреть въяве, кто такие «врачи-убийцы», так это тот самый случай. Хотя врачей там как раз не было. Была медсестра, тот, кто платил, и люди, имеющие отношение к программированию. И тут ещё разбираться надо, всех ли поймали. Поскольку ситуация куда опаснее, чем кажется на первый взгляд и заслуживает проведения следствия, суда и серьёзного наказания.

По сути — имеет место быть покушение на убийство. Если из тех, кого не вакцинировали, хотя соответствующую запись по их поводу, сделали, кто-то умрёт — это будет убийство. Если умрёт кто-то, кого они заразят, тоже. Если не умрёт, а просто заболеет, виновато то же самое преступное сообщество, которое на уничтожении вакцины и подделывании сведений о вакцинации делало бизнес. Так что, сидеть эти люди должны безо всякого к ним снисхождения, по соответствующим статьям, чтоб никому неповадно было даже подумать о том, чтобы следовать их примеру. Впрочем, раз уж мы ушли в Средневековье — как там отравителей наказывали? Или ведьм и колдунов, за распространение мора? Можно и к такого рода мерам воздействия вернуться. Оно, конечно, негуманно и нетолерантно, но по сути самое то. Очень эффективный метод борьбы с извращенцами.